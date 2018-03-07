В интернете опубликовали рейтинг самых опасных городов мира, составленный представителями мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовному правосудию". Лидировал в списке мексиканский Лос-Кабос, о чем говорится на сайте организации.

Известно, что полный перечень насчитывает 50 городов. Лос-Кабос назван самым опасным, поскольку в нем на 100 тысяч жителей приходится до 365 убийств по данным за 2017 год.

На второй позиции списка идет столица Венесулы Каракас, где показатель составляет 111,19 убийства на 100 тысяч жителей. А замыкает тройку лидеров антирейтинга город Акапулько (106,63).

В целом же в рейтинге фигурируют 17 бразильских, 12 мексиканских и пять венесуэльских городов. Также в список попали города ЮАР - Кейптаун, Дурбан и Нельсон Мандела Бэй. Кроме того, включены в него пять городов США - Сент-Луис, Балтимор, Сан-Хуан (Пуэрто-Рико), Новый Орлеан и Детройт.

Как сообщал svodka.net ранее, в январе текущего года в Украине более чем на 24 тысячи возросло количество безработных.

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