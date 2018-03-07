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Российские власти выбрали заведомо слабого кандидата в президенты
от КПРФ Павла Грудинина, однако даже он составил реальную
конкуренцию президенту РФ Владимиру Путину, отметил российский
социолог и политолог Игорь Эйдман. Эйдман: Путин надоел до
такой степени, что любой человек без отрицательного рейтинга может
с ним соперничать Фото: Игорь Эйдман / Facebook "Путин слаб.
Грудинина продолжают мочить. Это значит, что он реально отбирает
голоса у Путина. Власти выбрали заведомо слабого кандидата и
изначально создали ему провальный имидж. Для левых Грудинин –
олигарх, для либералов – сталинист, для националистов –
еврей. В Кремле, видимо, думали, что за него проголосуют только
зюгановские бабушки по зову партии. А оказалось, даже такой
заведомо слабый, подставной кандидат может соперничать с
Путиным", – отметил он.Социолог подчеркнул, что это не
означает, что Грудинин является сильной кандидатурой, а
свидетельствует о слабости Путина."Путин надоел людям до такой
степени, что любой новый человек, не имеющий высокого
отрицательного рейтинга (как у Ксении Собчак), может с ним
соперничать. Даже придворные социологи теперь признают: рейтинг
Путина в крупных городах падает, а Грудинина – растет. Вот властям
и приходится рассказывать избирателям о скрытых Грудинином счетах,
слитках золота и семейном "золотце" (тайной жене и детях)", –
подчеркнул он.По мнению политолога, Путин неконкурентоспособен на
любых реальных выборах."Ему страшен даже невразумительный Грудинин,
в активе которого нет ничего, кроме новизны и крайне сомнительного
левого бэкграунда. Успешный враг Путина должен быть довольно левым
(у нас левые идеи очень популярны), новым (все ветераны
политического телеэфира людям категорически надоели) и не имеющим
высокого антирейтинга (т.е. не ассоциирующимся с ненавидимым
страной московским бомондом)", – рассказал он.Эйдман добавил,
что программа успешного конкурента Путина может быть очень
простой."Мир, социальное демократическое государство (по
североевропейскому образцу), люстрация бюрократии, олигархата и
ментуры, освобождение всех сфер жизни от бюрократического диктата,
максимальная свобода везде – в экономике, политической жизни,
интернете. Вот такого кандидата поддержали бы и молодежь, бредящая
свободой, и домохозяйки, опасающиеся за будущее
сыновей-призывников, и работяги, ненавидящие хозяев-олигархов с
ментами-костоломами, и даже пенсионеры, мечтающие о социальной
защите. Выборов только нет", – подытожил он.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1786089738120664&id=100001589654713
Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта, за этот
пост будут бороться восемь человек.5 марта, член российского ЦИК
Александр Кинев сообщил, что у Грудинина на конец
прошлого года оставались незакрытыми 13 счетов
в швейцарском банке. При этом в ЦИК сообщили, что не
будут рассматривать вопрос о снятии Грудинина с выборов.6 марта
российское издание Life со ссылкой на паблик Super
заявило, что Грудинин имеет две семьи, в каждой из которых у
него по два ребенка.
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