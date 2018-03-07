Российские власти выбрали заведомо слабого кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, однако даже он составил реальную конкуренцию президенту РФ Владимиру Путину, отметил российский социолог и политолог Игорь Эйдман. Эйдман: Путин надоел до такой степени, что любой человек без отрицательного рейтинга может с ним соперничать Фото: Игорь Эйдман / Facebook "Путин слаб. Грудинина продолжают мочить. Это значит, что он реально отбирает голоса у Путина. Власти выбрали заведомо слабого кандидата и изначально создали ему провальный имидж. Для левых Грудинин – олигарх, для либералов – сталинист, для националистов – еврей. В Кремле, видимо, думали, что за него проголосуют только зюгановские бабушки по зову партии. А оказалось, даже такой заведомо слабый, подставной кандидат может соперничать с Путиным", – отметил он.Социолог подчеркнул, что это не означает, что Грудинин является сильной кандидатурой, а свидетельствует о слабости Путина."Путин надоел людям до такой степени, что любой новый человек, не имеющий высокого отрицательного рейтинга (как у Ксении Собчак), может с ним соперничать. Даже придворные социологи теперь признают: рейтинг Путина в крупных городах падает, а Грудинина – растет. Вот властям и приходится рассказывать избирателям о скрытых Грудинином счетах, слитках золота и семейном "золотце" (тайной жене и детях)", – подчеркнул он.По мнению политолога, Путин неконкурентоспособен на любых реальных выборах."Ему страшен даже невразумительный Грудинин, в активе которого нет ничего, кроме новизны и крайне сомнительного левого бэкграунда. Успешный враг Путина должен быть довольно левым (у нас левые идеи очень популярны), новым (все ветераны политического телеэфира людям категорически надоели) и не имеющим высокого антирейтинга (т.е. не ассоциирующимся с ненавидимым страной московским бомондом)", – рассказал он.Эйдман добавил, что программа успешного конкурента Путина может быть очень простой."Мир, социальное демократическое государство (по североевропейскому образцу), люстрация бюрократии, олигархата и ментуры, освобождение всех сфер жизни от бюрократического диктата, максимальная свобода везде – в экономике, политической жизни, интернете. Вот такого кандидата поддержали бы и молодежь, бредящая свободой, и домохозяйки, опасающиеся за будущее сыновей-призывников, и работяги, ненавидящие хозяев-олигархов с ментами-костоломами, и даже пенсионеры, мечтающие о социальной защите. Выборов только нет", – подытожил он. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1786089738120664&id=100001589654713 Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта, за этот пост будут бороться восемь человек.5 марта, член российского ЦИК Александр Кинев сообщил, что у Грудинина на конец прошлого года оставались незакрытыми 13 счетов в швейцарском банке. При этом в ЦИК сообщили, что не будут рассматривать вопрос о снятии Грудинина с выборов.6 марта российское издание Life со ссылкой на паблик Super заявило, что Грудинин имеет две семьи, в каждой из которых у него по два ребенка. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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