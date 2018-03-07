Туск представил проект принципов построения отношений ЕС с Великобританией после Brexi

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил в среду на пресс-конференции в Люксембурге, что он направил 27 государствам-членам ЕС свой проект руководящих принципов по построению отношений с Великобританией после Brexit.

"Мое предложение показывает, что мы не хотим строить стену между ЕС и Великобританией. Напротив, Великобритания будет нашим ближайшим соседом, и мы хотим остаться друзьями и партнерами также после Brexit. Как можно более близкими партнерами, как мы и говорили с самого первого дня после референдума (по выходу страны из Евросоюза - ИФ)", - сказал глава Евросовета.

В этом духе, уточнил Д.Туск, он предлагает тесное сотрудничество в следующих областях.

Во-первых, поскольку стороны сталкиваются с одинаковыми угрозами безопасности, предлагается, чтобы ЕС и Великобритания продолжили совместную борьбу с терроризмом и международной преступностью. "Растущая глобальная нестабильность требует нашего непрерывного сотрудничества в области обороны и иностранных дел. Речь идет о безопасности наших граждан, которая должна быть сохранена после Brexit", - пояснил Д.Туск.

Во-вторых, Евросоюз приглашает Великобританию участвовать в программах ЕС в области исследований и инноваций, а также в области образования и культуры. По словам председателя Евросовета, это важно "для того, чтобы наше общество ценностей процветало и в будущем".

"В-третьих, я намерен избежать такого особенно абсурдного последствия Brexit, каким является прекращение полетов между Великобританией и ЕС. Для этого мы должны как можно скорее начать обсуждение этой проблемы", - заявил Д.Туск.

Кроме того, после объявленных намерений Лондона покинуть единый рынок, таможенный союз и юрисдикцию Европейского cуда, единственной возможной моделью дальнейших экономических отношений должно стать соглашение о свободной торговле. Глава Евросовета выразил надежду, что оно будет "амбициозным и продвинутым".

Он предложил стремиться "к заключению торгового соглашения, охватывающего все сектора при нулевых тарифах на товары". Как и в случаях других соглашений о свободной торговле, в него должны быть включены и услуги. В сфере рыболовства следует "поддерживать взаимный доступ к промысловым водам и ресурсам".

При этом Д.Туск подчеркнул, что новое соглашение "не приведет к торговле между Великобританией и ЕС без трения". Оно будет для всех более сложным и дорогостоящим, чем нынешнее состояние дел в рамках союза, - и таковы последствия Brexit.

Он заверил, что ЕС вступает в переговоры о будущих отношениях с Великобританией с открытым, позитивным и конструктивным настроем, но также и с реализмом.

По его мнению, "результаты переговоров должны пройти два ключевых теста". Это проверка сохранения баланса прав и обязанностей и проверка целостности единого рынка.

Ожидается, что саммит ЕС 22-23 марта рассмотрит и примет руководящие принципы будущих отношений Евросоюза с Великобританией.