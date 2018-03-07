Зачем лук класть в морозилку: простые советы По теме: Зачем усложнять себе процесс готовки, если можно его существенно облегчить? Существует невообразимое количество кулинарных идей для приготовления и хранения продуктов, незнание которых существенно подпортит вкус и качество блюд, а также сам процесс готовки. Редакция собрала лучшие лайфхаки для кухни, которые удивят даже опытных хозяек, передает Кулинарные советы Готовка в радость Чтобы не плакать от лука, перед нарезкой положи его в морозилку на 10 минут. Вода не будет убегать при варке, если на кастрюлю положить деревянную ложку. Если редис, сельдерей или морковка уже не такие хрустящие, опусти их в ледяную воду вместе с половинкой влажный картошки. Овощи после такой манипуляции посвежеют. Не спеши выливать остатки игристого вина, если оно выдохлось. Брось в бутылку 2 изюминки. Натуральный сахар сотворит чудо! Соль не будет затвердевать, если добавить немного риса в солонку. Что делать, если тесто в домашних пельменях получилось жестким? Просто добавь стакан холодной воды во время кипения. Чтобы вареное яйцо чистилось легко, брось в воду дольку лимона или щепотку соды. Вкусное лакомство для детей можно сделать из густого йогурта. Помести его в кондитерский шприц, выдави небольшие капельки на пергамент и поставь в морозилку на 1 час. Объедение! Чтобы сыр оставался свежим дольше, заворачивай его не в пищевую пленку, а в бумагу. Еще один полезный совет по хранению сыра. Этот продукт имеет свойство высыхать. Предотвратить это можно, намазав поверхность среза маслом или маргарином. Подходит этот метод для твердых сыров с восковой коркой. Вот как можно избавиться от хвостиков на клубнике с помощью коктейльной трубочки. В сладкой выпечке яйцо можно заменить половиной спелого банана. Спасти пересоленный борщ можно! Попробуй добавить кусочки влажный картошки, чтобы они поглотили лишнюю соль, оставь их вариться на медленном огне на 10 минут, а затем извлеки из кастрюли. Если блюдо по-прежнему очень соленое, добавь в него чайную ложку сахара.











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