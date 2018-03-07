Зачем лук класть в морозилку: простые советы По теме:
Зачем усложнять себе процесс готовки, если можно его
существенно облегчить? Существует невообразимое количество
кулинарных идей для приготовления и хранения продуктов, незнание
которых существенно подпортит вкус и качество блюд, а также сам
процесс готовки.
Редакция собрала лучшие лайфхаки для кухни, которые удивят даже
опытных хозяек,
передает
Кулинарные советы
Готовка в радость
- Чтобы не плакать от лука, перед нарезкой
положи его в морозилку на 10 минут.
- Вода не будет убегать при варке, если на
кастрюлю положить деревянную ложку.
- Если редис, сельдерей или морковка уже не
такие хрустящие, опусти их в ледяную воду вместе с половинкой
влажный картошки. Овощи после такой манипуляции посвежеют.
- Не спеши выливать остатки игристого вина,
если оно выдохлось. Брось в бутылку 2 изюминки. Натуральный сахар
сотворит чудо!
- Соль не будет затвердевать, если добавить
немного риса в солонку.
- Что делать, если тесто в домашних пельменях
получилось жестким? Просто добавь стакан холодной воды во время
кипения.
- Чтобы вареное яйцо чистилось легко, брось в
воду дольку лимона или щепотку соды.
- Вкусное лакомство для детей можно сделать
из густого йогурта. Помести его в кондитерский шприц, выдави
небольшие капельки на пергамент и поставь в морозилку на 1 час.
Объедение!
- Чтобы сыр оставался свежим дольше,
заворачивай его не в пищевую пленку, а в бумагу.
- Еще один полезный совет по хранению сыра.
Этот продукт имеет свойство высыхать. Предотвратить это можно,
намазав поверхность среза маслом или маргарином. Подходит этот
метод для твердых сыров с восковой коркой.
- Вот как можно избавиться от хвостиков на
клубнике с помощью коктейльной трубочки.
- В сладкой выпечке яйцо можно заменить
половиной спелого банана.
- Спасти пересоленный борщ можно! Попробуй
добавить кусочки влажный картошки, чтобы они поглотили лишнюю соль,
оставь их вариться на медленном огне на 10 минут, а затем извлеки
из кастрюли. Если блюдо по-прежнему очень соленое, добавь в него
чайную ложку сахара.
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