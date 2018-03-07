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ЕС открыл представительство Консультативной миссии в Одессе
07.03.2018 16:39
ЕС открыл представительство Консультативной миссии в Одессе
В 2016 году начали работать представительства во Львове и Харькове. Главный офис миссии расположен в Киеве
В Одессе 7 марта открылось региональное представительство Консультативного миссии Европейского Союза в Украине, которая предоставляет поддержку государственным органам в реформировании сектора общественной безопасности путем стратегических консультаций и практической помощи.
ЕС открыл представительство Консультативной миссии в Одессе Фото: Reuters

Об этом сообщает УНИАН.

"Консультативную миссию ЕС создано для оказания помощи в процессе реформирования. С открытием третьего регионального представительства и расширением нашей поддержки для Одессы, мы подтверждаем свою приверженность этому процессу", - сказал на церемонии открытия командующий гражданскими операциями миссии общей политики безопасности и обороны ЕС Кеннет Дин.

Он уточнил, что в 2016 году начали работать представительства во Львове и Харькове. Главный офис миссии расположен в Киеве.

Предполагается, что в перспективе в Одессе будут работать 20 представителей миссии - международные и украинские эксперты.

"Как и все украинцы, одесситы хотят видеть свое будущее и будущее своих детей безопасным и обеспеченным. Это означает будущее, где люди доверяют органам сектора общественной безопасности, где царит верховенство права", - добавил Дин.

Как отметил заместитель главы представительства ЕС в Украине Томас Фреллесен, Одесская область является ключевой для Украины и руководство страны часто обращалось с просьбой открыть представительство именно в Одессе.

Напомним, Совет министров Беларуси 4 января выступил с постановлением о закрытии Генерального консульства страны в Одессе.

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