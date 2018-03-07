Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что трупное окоченение (лат. rigor mortis) у червей Caenorhabditis elegans начинается, когда они еще живы. Первый этап этого явления напоминает процесс старения у людей, и исследователи считают, что должен быть способ остановить умирание. Об этом сообщает издание Science Alert.

Смерть у млекопитающих наступает в результате прекращения кровообращения, однако у нематод отсутствует как дыхательная, так и кровеносная система. Газообмен с окружающей средой у этих беспозвоночных осуществляется всей поверхностью тела. Поэтому у червей трупное окоченение происходит перед гибелью, а не после, как у большинства других животных, информирует svodka.net.

Специалисты показали, что в момент смерти клеток выделяется антраниловая кислота, вызывая голубую флуоресценцию. При этом свечение распространяется волной, что свидетельствует о том, что rigor mortis не происходит одновременно по всему телу.

Трупное окоченение происходит из-за того, что клетки не могут производить АТФ — молекулы аденозинтрифосфата, являющиеся источником энергии для большинства жизненно важных химических реакций. В результате выделяются ионы кальция, вызывающие постоянное сокращение мышц.

Ученые показали, что значительное уменьшение уровня АТФ в клетках червей происходит прямо перед смертью, однако точные причины этого явления пока неизвестны. В то же время исследователями было отмечено сходство сравнительно небольшого истощения аденозинтрифосфата, свидетельствующего о скорой гибели, с падением уровня АТФ в организме старых людей. Биологи полагают, что можно предотвратить умирание смертельно больных пациентов, если найти способ вновь поднять количество энергосодержащих молекул.

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