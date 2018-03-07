Суд разрешил заемщикам не возвращать Имэксбанку 12,7 млрд грн долга

Связанные с экс-владельцем Имэксбанка (Киев) компании-заемщики пытаются избежать выполнения своих обязательств перед банком, используя несовершенство судебной системы, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

"Судьи Хозяйственного суда Одесской области "простили" заемщикам-инсайдерам АО "Имэксбанк" свыше 12,7 млрд грн долга. "Установив", что принятие банком на баланс переданного в залог футбольного стадиона в Одессе, рыночная стоимость которого - около 1,2 млрд грн, довольно для выполнения в полном объеме кредитных обязательств на общую сумму 12,7 млрд грн", - говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, при этом обычное процессуальное определение, которое выносилось без участия и ведома банка, действительно превратилось в решение суда по существу спора.

Как сообщалось, за несколько месяцев до признания Имексбанка неплатежеспособным его владельцы вывели высоколиквидные залоги по 41 кредиту юрлиц-инсайдеров. Вместо этого единственным обеспечением по договорам на сумму 8,3 млрд грн стал футбольный стадион в Одессе. Незадолго до этого стадион был переоценен, что позволило искусственно увеличить его залоговую стоимость "на бумаге" до 7,8 млрд грн.

После передачи Имэксбанка в управление ФГВФЛ описанная схема была оспорена. В пользу Имэксбанка был принят ряд судебных решений, которыми отменена государственная регистрация прав и их обременений о прекращении ипотеки и обременений в отношении имущества "выведенного" ранее ликвидного обеспечения.

В мае 2017 года, в счет погашения обязательствам по четырем кредитным договорам из 41, Имэксбанк во внесудебном порядке обратил взыскание на предмет ипотеки и приобрел право собственности на футбольный стадион в Одессе.