Украинская певица Даша Астафьева поделилась снимком в нижнем белье и призналась, что планирует подкорректировать режим питания. Астафьева: Пора заняться собой, привести в порядок свое питание, внешний вид и уверенность в себе Фото: da_astafieva / Instagram Пост певица разместила в Instagram."Пора заняться собой, привести в порядок свое питание, внешний вид и уверенность в себе", – написала она.Астафьева раскрыла свои параметры."Я Даша, мне 32 года. Мой вес на сегодня составляет 60 кг при росте 173 см. Мне бы хотелось настроить режим и качество питания в соответствии с моими образом жизни и работой, перестать зависеть от сладкого и вредного, вкусного, перестать подъедать по ночам, улучшить внешний вид и состояние кожи, избавиться от проблемных мест в моем внешнем виде", – написала певица. Сегодня мой первый день режима #ПРИХОЖУВСЕБЯСМИЛОЙГРИЦЕНКО @milagricenko Почему Мила.. Вот уже больше чем пол года вдохновляюсь этой отважной героиней инстаграмма: сохраняю полезные советы, фотографии, истории ... и понимаю, что пора и мне заняться собой, привести в порядок своё питание, внешний вид и уверенность в себе) Знаю, знаю... сейчас многие из вас подумают, зачем ей это, все и так отлично..Не скрою, таким был первый ответ Милы на мои пожелания... Не хочу никого советовать в правильности решения.. просто делюсь с вами своими пожеланиями на сегодня) Мой ориентир - результат, подход специалиста и чувство юмора.. Мила - отличный пример только этого.. Человек, который разбирается и помогает #прийтивсебя на своём примере) Итак... к чему мы приехали ... Сдаюсь с поличным * : Я Даша , мне 32 года. Мой вес на сегодня составляет 60кг при росте 173 см.. Мне бы хотелось настроить режим и качество питания в соответствии с моим образом жизни и работой. Перестать зависеть от сладкого и вредного, вкусного) перестать подъедать по ночам. Улучшить внешний вид и состояние кожи, избавиться от проблемных мест в моем внешнем виде) ну и продлить состояние гармонии и молодости. Из вредных привычек : алкоголь , сладкое и сомнительное окружение))) * иногда.. Я стараюсь заниматься спортом не меньше трёх раз в неделю. Буду делиться с вами своими наблюдениями и изменениями.. В ходе нашей миссии, расскажу о своих средствах по уходу, питании и тренировках. Буду делиться контактами и рекомендациями тех, кто мне помогает . Погнали! На фото - я сегодня) мой настоящий вес и результат @milagricenko * Публикация от Дария Астафьева (@da * astafieva) Мар 5, 2018 в 6:04 PST Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе.Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. Он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд" в 2007 году.Никитиным же была создана группа NikitA, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы "А.Р.М.И.Я.".В коллективе часто менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.В 2017 году она начала сольную карьеру. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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