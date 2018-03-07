|С начала года в Украине зафиксировали 46 случаев нарушений свободы слова
|07.03.2018 16:47
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Больше только случаев нарушений свободы слова зафиксировали в КиевеВ январе и феврале 2018 года эксперты Института массовой информации зафиксировали 46 случаев нарушений свободы в 18 регионах Украины.
Фото: times.cv.ua
Основными нарушениями стали препятствования профессиональной деятельности журналиста (23 случая), ограничение доступа к публичной информации (5) и юридическое давление (4), сообщает пресс-служба организации.
Больше только случаев нарушений свободы слова (18) зафиксировали в Киеве.
Согласно сообщению основном право журналистов на профессию нарушали частные лица, правоохранители, местные власти и депутаты.
Напомним, что Международная правозащитная организация Freedom House считает, что украинские журналисты избегают острых тем из-из политического и экономического давления со стороны властей.
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