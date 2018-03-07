С начала года в Украине зафиксировали 46 случаев нарушений свободы слова Больше только случаев нарушений свободы слова зафиксировали в Киеве В январе и феврале 2018 года эксперты Института массовой информации зафиксировали 46 случаев нарушений свободы в 18 регионах Украины. Фото: times.cv.ua Основными нарушениями стали препятствования профессиональной деятельности журналиста (23 случая), ограничение доступа к публичной информации (5) и юридическое давление (4), сообщает пресс-служба организации. Больше только случаев нарушений свободы слова (18) зафиксировали в Киеве. Согласно сообщению основном право журналистов на профессию нарушали частные лица, правоохранители, местные власти и депутаты. Напомним, что Международная правозащитная организация Freedom House считает, что украинские журналисты избегают острых тем из-из политического и экономического давления со стороны властей. Давление на украинские СМИ заставляет журналистов отказываться от критических тем, - Freedom House

В течение февраля в Украине на журналистов восемь раз совершили набег, - НСЖУ Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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