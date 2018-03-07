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С начала года в Украине зафиксировали 46 случаев нарушений свободы слова
07.03.2018 16:47
С начала года в Украине зафиксировали 46 случаев нарушений свободы слова
Больше только случаев нарушений свободы слова зафиксировали в Киеве
В январе и феврале 2018 года эксперты Института массовой информации зафиксировали 46 случаев нарушений свободы в 18 регионах Украины.
С начала года в Украине зафиксировали 46 случаев нарушений свободы слова Фото: times.cv.ua

Основными нарушениями стали препятствования профессиональной деятельности журналиста (23 случая), ограничение доступа к публичной информации (5) и юридическое давление (4), сообщает пресс-служба организации. 

Больше только случаев нарушений свободы слова (18) зафиксировали в Киеве.

Согласно сообщению основном право журналистов на профессию нарушали частные лица, правоохранители, местные власти и депутаты.

Напомним, что Международная правозащитная организация Freedom House считает, что украинские журналисты избегают острых тем из-из политического и экономического давления со стороны властей.

  • Давление на украинские СМИ заставляет журналистов отказываться от критических тем, - Freedom House
  • В течение февраля в Украине на журналистов восемь раз совершили набег, - НСЖУ

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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