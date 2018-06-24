Автор петиции отмечает, что в текстах артиста пропагандируются алкоголизм, антихристианство и развратные фантазии

Петиция опубликована на сайте горсовета.

Автор петиции - писатель Остап Украинец - отмечает, что в текстах артиста пропагандируются алкоголизм, антихристианство и развратные фантазии.

"23.06.2018 на стадионе" Рух "состоялся концерт Олега Винника. На концерте могли быть маленькие дети, не говоря уже о жителях окрестных домов, которые вынуждены были слушать пропаганду алкоголизма (мне не всё равно с кем ты пьешь вино), развратных фантазий ( ты летала в чьих-то сладких снах), измены (Ах, как жесток обман, у тебя с другим роман), антихристианства (ошибочное мнение: "Человек - вот части Бог") и др. На концерте также замужние женщины, у которых в время выполнения артистом некоторых песен могли возникать греховные мысли, которые пагубно влияют на общественное мораль. Заметим также, что большинство песен, несмотря на боевые действия на Востоке Украины, выполнялись на русском языке. Просим провести совещание с представителями церквей, старейшинами города - и освятить стадион, чтобы очистить его от скверны", - говорится в петиции.

Чтобы городские чиновники рассмотрели петицию, необходимо, чтобы она собрала 250 подписей в течение 90 дней. Сейчас ее подписали 65 человек.

Напомним, в четверг, 14 июня, в рамках фестиваля Porto Franko в Ивано-Франковске состоялся концерт украинской группы "Хамерман Уничтожает вирусы", после которого мэр города поручил освятить Дворец Потоцких.