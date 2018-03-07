Судьи оказались готовы к новым процессуальным кодексам более других участников процесса - юрист

Судьи, в основном, оказались готовы к введению новых процессуальных кодексов более других участников процесса, судебные юристы пока отстают, считает старший партнер Ario Law Firm Юлиан Хорунжий.

"В основном, можем констатировать, что судьи должным образом подготовились к реалиям в условиях новых процессуальных кодексов, в отличие от других участников дела. Так, большинство процессов, в которых мы принимаем участие, ведутся в строгом соответствии с процессуальным кодексами", - прокомментировал он агентству "Интерфакс-Украина" реализацию судебной реформы.

Вместе с рем, он отметил, что "есть дела, в которых судьи по неизвестным мотивам, искажая четкие и абсолютно понятные положения процессуального кодекса, принимают абсолютно непонятные процессуальные решения"

"Основное количество таких решений в нашей практике, случается в так называемых "переходных делах", осуществление которых начато по старым кодексам. Несмотря на то, что деятельность нового Верховного суда - пока под особым вниманием юристов, некоторые его решения вызвали бурный интерес именно по основаниям неоднозначного применения процессуальных норм. Однако, в принципе, такие случаи не носят системного характера", - сказал он.

По оценке Ю.Хорунжего, "далеко не все судебные юристы на достаточном уровне освоили процессуальные нормы".

"В принципе, если хотя бы одна из сторон готова к процессу четко по кодексу, ни шагу в сторону, давая это понять судье и другим участникам процесса, то судебный процесс, даже при желании другой стороны пренебречь некоторыми процессуальными обязанностями, ведется в рамках требований к процессу. Учитывая, что не все юристы ознакомились с новациями, их незнание в значительной степени играет на руку стороне, лучше подготовленной к процессу", - сказал он.

Ю.Хорунжий рассказал, что в практике его компании были дела, в которых юристы устраняли "определенные обоснования, основания исков, в связи с ненадлежащим исполнением другой стороной процессуальных обязанностей".

"Сейчас можно однозначно утверждать, что такие принципы судебного процесса, как диспозитивность и состязательность, приобретают определяющее значение в судебном процессе. В отличие от предыдущих кодексов, в которых эти принципы, хотя и были зафиксированы на словах, на деле игнорировались всеми участниками процесса", - сказал он.

"Новые процессуальные кодексы усложнили жизнь разве что тому, кто ленится их учить, или кто привык делать свою работу, решая дела вне судебного процесса", - подчеркнул старший партнер Ario Law Firm.

Он сообщил, что по одному из недавних дел, которые вела его компания, "около 30% нашей позиции было сформировано во время стадии исследования доказательств, представленных в подготовительном заседании".

"Хотя в предыдущих кодексах, такой процессуальный долг и исследование доказательств, тоже был, но это были скорее декларативные нормы. В реальности это выглядело так, что судья или вообще не исследовал доказательства, или "бормотал" себе под нос перечень документов, представленных сторонами в процессе. В нашем же судебном заседании, сторонами подробно исследовался каждый аргумент, представленный сторонами в стадии подготовительного заседания", - рассказал адвокат.

Вместе с тем, Ю.Хорунжий отметил присутствие в процессуальных кодексах недостатков, часть из которых необходимо будет устранять внесением изменений в законы.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 октября 2017 года приняла закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административном судопроизводстве и другие законодательные акты Украины (законопроект №6232). Закон вступил в силу с 15 декабря, когда начал работу новый главный суд.

Юристы прогнозировали, что новые процессуальные кодексы усложняют подачу исков, но сделают процесс более предсказуемым и регламентированным.