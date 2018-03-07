Кампания HeForShe дает возможность мужчинам присоединиться к женщинам в их борьбе за равенство прав, заявила глава украинского офиса организации "ООН – Женщины" Анастасия Дивинская. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Уотсон является одним из лидеров движения HeForShe Фото: ЕРА Картина отрыла Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA"Сегодня вечером мы официально запускаем эту кампанию в Украине", – отметила Дивинская.Она подчеркнула, что движениеHeForShe не является ни женским, ни мужским."Это движение солидарности и дает возможность мужчинам присоединиться к женщинам, стать плечом к плечу и продвигать вопросы прав человека, вопросы равенства, чтобы они стали реалиями XXI века", – пояснила представитель ООН.За четыре года существования движения к нему присоединилось много мужчин – лидеров стран, организаций, руководителей корпораций, в том числе генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Канады Джастин Трюдо и лидеры стран Евросоюза. Одним из вдохновителей движения является британская актриса и общественный деятель посол доброй воли ООН Эмма Уотсон. Ее речь на вечере по запуску кампании в сентябре 2014 года часто цитировали в СМИ.Призыв Уотсон бороться за равенство прав женщин и мужчин поддержали ее известные коллеги по цеху: Рассел Кроу, Том Хиддлстон, Бенедикт Камбербэтч, Дуглас Бут и другие. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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