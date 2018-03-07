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"HeForShe": Украина присоединится к кампании за равенство полов
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07.03.2018 16:53
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Кампания HeForShe дает возможность мужчинам присоединиться к
женщинам в их борьбе за равенство прав, заявила глава украинского
офиса организации "ООН – Женщины" Анастасия Дивинская. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Уотсон является
одним из лидеров движения HeForShe Фото: ЕРА Картина отрыла
Международный фестиваль документального кино о правах человека
Docudays UA"Сегодня вечером мы официально запускаем эту кампанию в
Украине", – отметила Дивинская.Она подчеркнула, что
движениеHeForShe не является ни женским, ни мужским."Это движение
солидарности и дает возможность мужчинам присоединиться к женщинам,
стать плечом к плечу и продвигать вопросы прав человека, вопросы
равенства, чтобы они стали реалиями XXI века", – пояснила
представитель ООН.За четыре года существования движения к нему
присоединилось много мужчин – лидеров стран, организаций,
руководителей корпораций, в том числе генсекретарь НАТО Йенс
Столтенберг и премьер-министр Канады Джастин Трюдо и лидеры стран
Евросоюза. Одним из вдохновителей движения является британская
актриса и общественный деятель посол доброй воли ООН Эмма Уотсон.
Ее речь на вечере по запуску кампании в сентябре 2014 года часто
цитировали в СМИ.Призыв Уотсон бороться за равенство прав женщин и
мужчин поддержали ее известные коллеги по цеху: Рассел
Кроу, Том Хиддлстон, Бенедикт Камбербэтч, Дуглас Бут и другие.
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