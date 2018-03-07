Курс гривни на межбанке в среду укрепился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 26,03 грн/$1 с 26,29 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,01-26,05 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) во время аукциона по покупке валюты в среду удовлетворил 21 заявку на общую сумму $58,8 млн. На аукцион объемом до $100 млн было подано 30 заявок на общую сумму $68,7 млн по курсу от 26,1 грн/$1 до 26,1245 грн/$1.Курс отсечения был установлен на уровне 26,119 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,1119 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,0937 грн/$1 с 26,349 грн/$1. Торговый оборот составил $539,82 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$ 429,38 млн.