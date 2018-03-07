Национальный банк Украины в среду, 6 марта, по результатам валютной интервенции выкупил 58,8 миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе финрегулятора.

По данным НБУ, только к выкупу было заявлено 100 миллионов долларов, однако предложение 30 банков составило 68,7 миллионов долларов.

Стоит отметить, что минимальный курс предложения составил 26,10 грн/доллар, а максимальный 0 26,1245 грн/доллар. В результате торгов НБУ удовлетворил заявки 21 субъекта рынка. При этом минимальный курс составил 26,10 грн/доллар, максимальный-26,1190 грн/доллар, а средний 26,1119 грн/доллар.

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