Погода, Новости, загрузка...
Депутат Житомирского облсовета выстрелил себе в грудь
07.03.2018 16:55
Депутат Житомирского облсовета выстрелил себе в грудь
В полиции предполагают, что это была попытка самоубийства
Депутат Житомирского областного совета утром госпитализировали после того, как он выстрелил себе в грудь.
Депутат Житомирского облсовета выстрелил себе в грудь Фото: zhitomir.info

Об этом сообщает полиция Житомирщины. В то же время имя пострадавшего не называется. Местное издание Житомир.info пишет, что пострадавший - депутат от партии УКРОП Сергей Грищенко.

Отмечается, что утром 7 марта в полицию поступило сообщение о госпитализации с огнестрельным ранением 42-летнего жителя. Коростеня.

"Предварительно установлено, что мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, сообщив о своих намерениях родных" , - говорится в сообщении полиции

По информации правоохранителей, около 4 утра мужчина позвонил своей матери и сообщил, что намерен совершить самоубийство. А уже через 2:00 был госпитализирован с огнестрельным ранением грудной клетки.

Предварительно, мужчина выстрелил в себя из собственного зарегистрированного карабина. Сейчас врачи спасают его жизнь в больнице.

Как пишет Житомир.info, начальник ГУ Нацполиции Вячеслав Печененко на сессии облсовета 7 марта рассказал, что депутат выстрелил в себя из зарегистрированного карабина "Сайгак".

"У 4:00 ночи он позвонил матери, сообщил, чтобы она его простила только, попрощался и отключил телефон. Она отправила к нему своего второго сына, который уже увидел его с ранением. Он был доставлен в больницу, ему уже сделали операцию, он в сознании ", - сказал он.

При этом коллега Грищенко по фракции УКРОП Виталий Науменко возразил версию самоубийства.

"Пришел в себя Грищенко - и нашим сотрудникам сказал, что он это не нарочно, случайный выстрел" , - рассказал он.

Как сообщал iPress.ua, 6 февраля депутат Николаевского областного совета от партии "Наш край" Владимир Луста и его водитель погибли в ДТП на трассе Николаев-Снигиревка.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить