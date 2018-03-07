В полиции предполагают, что это была попытка самоубийства

Об этом сообщает полиция Житомирщины. В то же время имя пострадавшего не называется. Местное издание Житомир.info пишет, что пострадавший - депутат от партии УКРОП Сергей Грищенко.

Отмечается, что утром 7 марта в полицию поступило сообщение о госпитализации с огнестрельным ранением 42-летнего жителя. Коростеня.

"Предварительно установлено, что мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, сообщив о своих намерениях родных" , - говорится в сообщении полиции

По информации правоохранителей, около 4 утра мужчина позвонил своей матери и сообщил, что намерен совершить самоубийство. А уже через 2:00 был госпитализирован с огнестрельным ранением грудной клетки.

Предварительно, мужчина выстрелил в себя из собственного зарегистрированного карабина. Сейчас врачи спасают его жизнь в больнице.

Как пишет Житомир.info, начальник ГУ Нацполиции Вячеслав Печененко на сессии облсовета 7 марта рассказал, что депутат выстрелил в себя из зарегистрированного карабина "Сайгак".

"У 4:00 ночи он позвонил матери, сообщил, чтобы она его простила только, попрощался и отключил телефон. Она отправила к нему своего второго сына, который уже увидел его с ранением. Он был доставлен в больницу, ему уже сделали операцию, он в сознании ", - сказал он.

При этом коллега Грищенко по фракции УКРОП Виталий Науменко возразил версию самоубийства.

"Пришел в себя Грищенко - и нашим сотрудникам сказал, что он это не нарочно, случайный выстрел" , - рассказал он.