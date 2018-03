США протестировали на Росссии новую систему радиоэлектронной борьбы, — The Drive Усовершенствование системы, предназначенной для обнаружения и противодействия ракетной атаке, коснулось устройства радара и приемника сигнала. ВМС США на эсминце USS Carney, который в начале марта 2018 года покинул Черное море, тестировали новую систему радиоэлектронной борьбы, сообщает The Drive, информирует svodka.net. Издание обратило внимание на снимок корабля, проходящего через пролив Босфор, на борту которого находилось оборудование AN/SLQ-32(V)6, модернизированное в рамках программы SEWIP (Surface Electronic Warfare Improvement Program) Block 2. New AN/SLQ-32(V)6 on USS Carney: @USNavy installed @LockheedMartin SEWIP Block 2 System on DDG64. This is a significant upgrade to USS Carney’s electronic warfare defenses against anti-ship missiles threats. USS Carney transited the Turkish Straits yesterday towards Mediterranean pic.twitter.com/YibXSJB7YT — Yörük Işık (@YorukIsik) 4 марта 2018 г. Читайте: США ввели новые санкции против КНДР Согласно указанной на сайте ВМС США информации, усовершенствование системы, предназначенной для обнаружения и противодействия ракетной атаке, коснулось устройства радара и приемника сигнала. The Drive отмечает, что использование обновленных AN/SLQ-32(V)6 в Черном море позволило американским военным испытать свои системы в пространстве, где преобладают российские средства радиоэлектронного воздействия.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика общество/экономика сша carney системы an/slq-v радара Теги: политические новости