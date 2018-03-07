Я, как бы не в упрек никому. В 14 году нам поступило предложение поставить скрыньки для пожертвований в нескольких храмам МП. В принципе довольно привлекательное предложение, учитывая количество прихожан. И деньги тогда нужны были в невообразимых количествах. Нужно было все. Мы в то время ездили по 2-3 раза в неделю в зону АТО. Приезжали, отсыпались, грузились и опять в поля.

Но было предельно четкое понимание и сейчас оно есть, никуда не делось. Понимание того, что любое упоминание нашей группы при сборе средств, даст право, людям этим занимающимся, заявлять, что они помогали армии вместе с нами. И более того, что если бы не их помощь в сборах, то все вообще могло бы быть по-другому. Московский патриархат при любой неприятной ситуации мог бы громко заявлять — «мы помогали армии и волонтерам». И не важно, сколько было бы реально собрано средств. Были скрыньки с упоминанием и с именами? Все! Только одним этим размахивали бы, как палкой, десятки и сотни раз. Они так и с попами делают. Когда из-за одного хорошего попа люди вынужденно находят оправдания для сотен пророссийских агентов гебни.

Единственные места, где стояли наши коробки, это сеть фитнес-клубов Малибу. Просто потому что Диму Чорного мы считаем одним из своих с первых месяцев. Еще пару раз, нас очень крепко пробовали поюзать на выборах. Слава Богу исключительно из-за моей социопатии мы очень плохо шли на контакт. Правда в дальнейшем, нам пришлось отказаться от упоминания людей и компаний, которые оказывали помощь. Ну, чтобы вообще никому не было обидно. Все наши, все свои.

Все имеет цену. И легализация чего-либо через помощь армии, это самый простой и дешевый способ.

Серьезно. По деньгам это вообще ничего не стоит по сравнению с внедрением какого-то агента. Любой, кто помог через полевых волонтеров имеет право потом громко заявлять — я помогал армии, я такой же волонтер, как и другие, просто не ездил в силу обстоятельств. И это будет правдой. Доверие к волонтерам по-прежнему слишком высоко. И именно на этом доверии будут стараться играть. И проходимцы, и агентура.

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Я очень скептично отношусь, когда в комментариях к посту во время срача человек дважды упоминает татуировку с тризубом, которую он сделал. Создается чувство, что на эту татуировку он возлагал особые надежды, а они не оправдались. Что эта татуировка должна была раз и навсегда сделать его «своим» и открыть перед ним все двери. Возможно для части людей, так оно и есть. Но для меня нет. Любая татуировка, это сугубо личное дело каждого. Не больше и не меньше.

Так же и упоминание о своей роли в сборе средств для волонтеров. Это как то слишком грубо.

Помощь армии и волонтерам из этой же серии – личное и не очень публичное дело. У нас есть два свежих примера — холодильный ларь от сидящего в СИЗО «мультика» и великий «волонтер» Труханов. Еще раз для тех, кто в бронепоезде — не всегда помощь армии, это помощь армии. Это может быть, как легализация кого-то как лица в среде волонтеров и патриотов, или же просто пошлый откуп. Один раз помог и три года можешь об этом рассказывать. Особенно если ты это делаешь в обойме с известным широкой публике волонтером. И тебя никто не тронет, потому что ты патриот и помог армии. Это не значит, что не нужно брать помощь. Иногда с паршивой овцы и шерсти клок бывает в тему. Но не нужно создавать условия для перехода паршивых овец в другую категорию.

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