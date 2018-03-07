Туск выражает несогласие с протекционистской позицией Трампа в международной торговле

После объявления президентом США Дональдом Трампом планов введения новых импортных пошлин на сталь и алюминий существует риск серьезного торгового спора между Соединенными Штатами и остальным миром, включая ЕС, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в среду на пресс-конференции в Люксембурге.

"Президент Трамп недавно сказал, я цитирую: "Торговые войны хороши и в них легко побеждать". Но, правда, совсем противоположная: торговые войны плохи, в них легко проиграть. По этой причине я твердо верю, что настало время политикам по обе стороны Атлантики действовать ответственно", - сказал глава Евросовета.

"Учитывая, что заявление президента Трампа может иметь последствия для наших граждан и европейского бизнеса, не говоря уже о глобальной экономике, я буду предлагать, чтобы лидеры ЕС провели внеочередные дебаты о торговле на предстоящем саммите (22-23 марта - ИФ)", - объявил Д.Туск.

По его словам, у Евросоюза должна быть четкая цель сохранить жизнеспособность торгового мира. И, при необходимости, следует "защитить европейцев от турбулентности торговли, в том числе путем пропорционального реагирования в соответствии с правилами ВТО".