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Матиос: Спецслужбы Украины задержали 11 граждан РФ. Как можно захватывать военнопленных, если не вести наступательных действий?
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07.03.2018 17:01
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Среди задержанных украинскими спецслужбами российских граждан
оказались три кадровых военнослужащих, отметил в интервью главному
редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман главный военный прокурор
Украины Анатолий Матиос. Матиос: Мы их осудили, военных Фото:
Ростислав Гордон / Gordonua.com "Военными спецслужбами было
задержано, при различных обстоятельствах, 11 граждан Российской
Федерации. Установлено, что между них три кадровых военнослужащих.
Обвинительные акты в отношении их всех направлены в суд, обвинение
в участии в террористических организациях. Вынесены приговоры,
которые не отменены", – сказал он.По словам военного
прокурора, пройдена "вся линейка украинского
законодательства"."Таковы документальные данные, позволяющие нам
обращаться в международные судебные институции, и эти документы уже
переданы через Министерство иностранных дел. В подтверждение факта
формы участия соседней страны в гибридной войне", – заявил
Матиос.Он настаивает, что речь идет именно о "гибридной" войне."Как
можно захватывать военнопленных, если не вести наступательных
действий? Мы обречены не вести их, поскольку реально понимаем, что
экономический потенциал наших стран несоразмерен. России и Украины.
Но – мы их осудили, военных", – подчеркнул Матиос.По его
информации, численность пророссийских террористов на Донбассе
составляет более 35 тыс. человек.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Украина,
США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во
вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых
действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой
поддержке. Российское руководство отвергает эти
обвинения и утверждает, что РФ не является стороной
противостояния.Украинская сторона часто заявляла о задержании
и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ
утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы.
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