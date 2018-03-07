Среди задержанных украинскими спецслужбами российских граждан оказались три кадровых военнослужащих, отметил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Матиос: Мы их осудили, военных Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Военными спецслужбами было задержано, при различных обстоятельствах, 11 граждан Российской Федерации. Установлено, что между них три кадровых военнослужащих. Обвинительные акты в отношении их всех направлены в суд, обвинение в участии в террористических организациях. Вынесены приговоры, которые не отменены", – сказал он.По словам военного прокурора, пройдена "вся линейка украинского законодательства"."Таковы документальные данные, позволяющие нам обращаться в международные судебные институции, и эти документы уже переданы через Министерство иностранных дел. В подтверждение факта формы участия соседней страны в гибридной войне", – заявил Матиос.Он настаивает, что речь идет именно о "гибридной" войне."Как можно захватывать военнопленных, если не вести наступательных действий? Мы обречены не вести их, поскольку реально понимаем, что экономический потенциал наших стран несоразмерен. России и Украины. Но – мы их осудили, военных", – подчеркнул Матиос.По его информации, численность пророссийских террористов на Донбассе составляет более 35 тыс. человек.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.Украинская сторона часто заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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