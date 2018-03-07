В четверг, 7 марта, из-за гололеда в столице Украины произошло более десятка дорожно-транспортных происшествий, следовательно город застыл в 9-балльных пробках. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

По полученным данным, наиболее сильные пробки наблюдаются в центральной части города. В частности стоит бульвар Леси Украинки, улица Евгения Коновальца, бульвары Дружбы Народов и Тараса Шевченко, улицы Жилянская, Саксаганского, Сечевых Стрельцов, Воздухофлотский проспект, улица Вадима Гетьмана (участок от Индустриального путепровода до станции метро "Шулявская"), Чоколовский бульвар в районе Севастопольской площади.

Также частично парализовано движение по Кольцевой дороге в районе пересечения с ул. Черновола в направлении Одесской площади и в районе Теремки-2 в обратном направлении. Наблюдаются пробки и на левом берегу столицы - на Броварском проспекте от метро "Черниговская" до метро "Лесная", в районе Дарницкой площади.

Кроме того из-за ДТП затруднено движение по улицах Братиславской, Гната Хотхевича и проспекте Гагарина.

Как сообщал svodka.net, по причине плохих погодных условий на территории Киева общественный транспорт начал курсировать с отклонением от привычного графика движения .

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