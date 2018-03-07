На Донбассе на линии соприкосновения снова не наблюдалось полного прекращения огня – наши военные готовы в любой момент дать отпор

Подробности сообщает штаба АТО, передает .

Сегодня, 6 марта, пророссийские наемники продолжали нарушать “перемирие”. Всего с начала суток был зафиксирован один обстрел укреплений украинских защитников – на Луганском направлении соперник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по опорным пунктам сил АТО в районе населенного пункта Луганское.

К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.

“Ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Военнослужащие наших подразделений продолжают пристально следить за изменением обстановки во вражеском стане и находятся в полной готовности адекватно действовать, если соперник предпримет вооруженные провокации”, – говорится в сообщении штаба АТО.

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