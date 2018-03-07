Девочка стала самой молодой исследовательницей, получившей престижную награду

Жюри оценило изобретение, школьница сделала вместе с отцом. Это нагреватель для воды, работающая за счет солнечной энергии и сделан полностью из подручных материалов: пластиковых бутылок, шланга, деревянных брусков и стеклянных дверей старого холодильника, информирует El País.

Фото: elpais.com

Аппарат обошелся семье примерно в 200 песо (около 300 грн), его установили на крыше дома. За день он нагревает десять литров воды. Теперь третьеклашка планирует сделать еще один, большего объема.

Фото: elpais.com