|8-летняя мексиканка получила премию в области ядерной физики - ВИДЕО
|07.03.2018 17:03
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Девочка стала самой молодой исследовательницей, получившей престижную награду8-летняя Сочитл Гваделупе Крус Лопес с мексиканской деревни получила премию факультета ядерной физики Национального автономного университета Мексики - крупнейшего вуза страны.
Фото: elpais.com
Жюри оценило изобретение, школьница сделала вместе с отцом. Это нагреватель для воды, работающая за счет солнечной энергии и сделан полностью из подручных материалов: пластиковых бутылок, шланга, деревянных брусков и стеклянных дверей старого холодильника, информирует El País.
Фото: elpais.com
Аппарат обошелся семье примерно в 200 песо (около 300 грн), его установили на крыше дома. За день он нагревает десять литров воды. Теперь третьеклашка планирует сделать еще один, большего объема.
Фото: elpais.com
По ее словам, это экологический изобретение, доступный людям с любым доходом.
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