«Сверхдержава» боится миротворцев на Донбассе, — блогер



Достичь мира на территории Донецкой и Луганской областей на данный момент можно только введением миротворцев, первой задачей которых будет являться непосредственное взятие под контроль границы с Россией, тем самым перекрыв все каналы регулярного российского обеспечения террористов, а также устранив возможности для России беспрепятственной переброски военных и техники в псевдореспублики. «Миротворческая задача в Украине может действительно помочь реализовать Минские договорённости и, наконец, достичь мира и восстановить украинскую территориальную целостность», — подчеркнул Курт Волкер. «Теперь очередь России определиться. Если они говорят, что хотят мира и безопасности для «русскоязычного населения» то пусть объяснят, почему миротворцы — плохая идея», — добавил представитель Государственного департамента США. Но Кремль, в свою очередь, сделал довольно абсурдное заявление по этому поводу: «В докладе Расмуссена называются цифры до сорока тысяч вооружённых миротворцев. Вооружённых не только стрелковым оружием, но и тяжёлыми вооружениями, чтобы взять под контроль всю территорию Донецка и Луганска под видом операции ООН», — возмутился глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Естественно, что идея ввода миротворцев ООН России действительно не нравится, следовательно в Кремле и пророссийской прессе миротворческую миссию обозначили чуть ли не военным монстром, который только того и ждёт, чтобы устроить на Донбассе геноцид русских и… а теперь ваше любимое — по языковому признаку! Ну, конечно же! Однако, Президент Российской Федерации Владимир Путин по поводу миротворцев повёл себя более осмотрительно: «Нужно, чтобы миротворцы ООН находились везде. То есть, действительно речь идёт о том, чтобы поставить всю эту территорию под международный контроль. Россия «за» или «против»? Мы, как минимум, не против», — сделал осторожное заявление глава Кремля. После чего всё же добавил: «Но нужно договариваться с этими непризнанными республиками. Идите тогда и с ними договоритесь. Нет, этого никто не хочет делать!» Как видим, Россия сейчас действительно оказалась в очень неудобном положении, и лавировать между оппонентов на мировой арене теперь может исключительно своими старыми уловками о том, что «их там нет», и что на Донбассе идёт гражданская война, а не целенаправленная вооружённая агрессия со стороны России. Естественно, что по состоянию на 2018-ый год уже все в Европе и США видят первостепенную роль РФ в конфликте на Юго-Востоке Украины, и понимают, что на самом деле там происходит. Поэтому сейчас Кремлю стоило бы иметь какой-нибудь действительно веский козырь в переговорах, а не уже давным-давно развенчанный миф о том, что Россия не принимает участия в вооружённых столкновениях в Донецкой и Луганской областях. Кстати, сам автор доклада о миротворческом контингенте на Донбассе Андерс Фог Расмуссен об этом прямо заявляет: «Несколько месяцев назад Путин сам предложил миротворческую миссию для Востока Украины. Но он представлял себе её маленькой и без какого-либо чёткого мандата. Так он предлагал, чтобы миротворцы контролировали только линию соприкосновения между свободной Украиной и оккупированной Украиной. Это означает только одно — «замораживание» конфликта. Миротворцам же нужен мандат, который включает в себя контроль над настоящей международной границей между Россией и Украиной». Но, по версии самого Владимира Путина, миротворцы должны быть исключительно в роли обычной вооружённой охраны для представителей ОБСЕ и не более, а находится должны преимущественно на линии разграничения, имея на вооружении только лёгкое стрелковое оружие, вроде пистолетов и автоматических винтовок. Это предложение Путина о миротворцах было явным прощупыванием почвы — миротворцы с автоматами, как и в своё время и украинские добровольческие батальоны, мало что, мягко говоря, решали против тяжёлой артиллерии и танков, с лёгкой руки самого Кремля уже стоящих на вооружении у пророссийских боевиков. Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в . Но сам факт того, что подобное предложение из уст Президента РФ вообще прозвучало, уже вызывает оптимистические настроения. И, как видим, эти настроения так же разделяют в США и Европе. Теперь стало окончательно ясно — кажется, сейчас Россия уже не чувствует себя так уверенно на своих позициях по Украине, и ею был дан аккуратный старт для диалога. Теперь главное — найти точки соприкосновения и суметь правильно договориться. В любом случае, Украина теперь может рассчитывать на более уверенную и ощутимую помощь со стороны западных партнёров и союзников даже в том случае, если вдруг дипломатией решить ничего не получится. К слову сказать, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль уже предпринял довольно смелый шаг в попытке настроить сейчас разговор с Кремлём, сделав заявление о том, что в Германии поддержат ослабление некоторых санкций, введённых против России, если в Украине будет реализовано соглашение о прекращении огня с помощью миротворческой миссии ООН. По мнению Габриэля, идея о введении миротворцев является одним из немногих реалистичных вариантов достижения определённого прогресса в прекращении боевых действия и насилия на Донбассе. Напомним, что ранее министр иностранных дел Германии высказывал некоторую неуверенность в реализации этой идеи, высказав предположение о её чрезмерной сложности. Зигмар Габриэль так же добавил, что нереалистично настаивать на полной реализации Минских соглашений, не предлагая со своей стороны некоторое ослабление санкций против Российской Федерации. Это заявление Габриэля так же в очередной раз показывает нам то, что несмотря на все старания России и её пропагандистской машины, никто в мировой политике даже близко не рассматривает саму возможность диалога с представителями так называемых республик, понимая, что вести разговор нужно непосредственно с их «кукловодом». И, если удастся договориться и заключить соглашение с Москвой о реализации идеи введения на Донбасс миротворцев, то террористические бандформирования не только окажутся сами по себе без поддержки России, но и будут сразу ликвидированы миротворцами, если охотно не сложат оружие и будут предпринимать попытки вести боевые действия или оказывать сопротивление представителям миротворческого контингента ООН. Уж поверьте, «голубые каски» с ними сюсюкаться не станут, равно как и по чём зря подвергать свои жизни опасности. Ну, а мы, равно как и министр иностранных дел Германии Габриэль, считаем, что несмотря на все сложности в реализации и прочими трудностями, с которыми потом придётся столкнуться миротворческому контингенту на Донбассе, идея фонда «Rasmussen Global» о миссии ООН стоит того, чтобы попытаться её осуществить. Ну, а России остаётся сейчас только посочувствовать — похоже, что, после налаживания ситуации на временно оккупированных территориях Украины, представители мирового сообщества теперь уже не позволят ей выйти «сухой из воды»… — Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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