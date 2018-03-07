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Порошенко наградил погибшую на Донбассе военную медсестру Сабину Галицкую орденом "За мужество"
07.03.2018 17:06

Порошенко наградил погибшую на Донбассе военную медсестру Сабину Галицкую орденом "За мужество"

Порошенко наградил погибшую на Донбассе военную медсестру Сабину Галицкую орденом "За мужество"

Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил погибшую при обстреле боевиков на Донбассе военного медика, сержанта Вооруженных сил Украины Сабину Галицкую орденом "За мужество" 3 степени.

"За проявленное мужество, проявленный героизм, который проявила сержант Галицкая во время выполнения воинской и служебной обязанности, по представлению министра обороны Украины, я как президент, как высший главнокомандующий, принял решение о награждении Сабины Галицкой орденом "За мужество", - сообщил президент во время поздравления с Международным женским днем – женщин военнослужащих ВСУ в среду в Киеве.

20 февраля 2018 года близ с.Катериновка Луганской области в зоне АТО на Донбассе погибла 23-летняя сержант, военная медсестра Сабина Галицкая, которая служила в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины. Военные медики попали под вражеский обстрел боевиков во время оказания помощи гражданским лицам. Еще один военнослужащий во время обстрела получил ранения.

С.Галицкая проживала в селе Бастова Рудня Житомирской области, где и училась в местной школе. Впоследствии в городе Новоград-Волынском она окончила медицинский колледж. После работы акушеркой в Барашевской больнице Галицкая подписала договор и служила в ВСУ по контракту с апреля 2016 года.

Орден "За мужество" — государственная награда Украины для награждения военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и иных лиц за личные мужество и героизм, проявленные при спасении людей, материальных ценностей во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в борьбе с преступностью, а также в других случаях при исполнении воинского, служебного, общественного долга в условиях, связанных с риском для жизни.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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