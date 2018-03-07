|После обмена пленными Захарченко "разоблачил" 15 "агентов СБУ"
|07.03.2018 17:07
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27 декабря 2017 года состоялся обмен заложниками между украинской стороной и террористическими «ДНР» и «ЛНР. Были освобождены из плена боевиков 73 заложника в обмен на 233 человека. На оккупированную территорию Донецкой области было передано 165 человек.
Как минимум 15 человек из преданных в «ДНР» в ходе большого обмена пленными обвиняются властями «республики» сотрудничестве с СБУ. Об этом заявил атаман «ДНР» Александр Захаров на пресс-коференции в «Донецке, информирует svodka.net.
«15 человек из тех военнопленных, кого Республика обменяла в декабре, оказались агентами СБУ. Так сказал на пресс-конференции Александр Захарченко», — процитировал его слова российский советник террориста по имиджу Александр Казаков.
Как сообщалось ранее, 27 декабря 2017 года состоялся обмен заложниками между украинской стороной и террористическими «ДНР» и «ЛНР. Были освобождены из плена боевиков 73 заложника в обмен на 233 человека. На оккупированную территорию Донецкой области было передано 165 человек.