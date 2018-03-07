27 декабря 2017 года состоялся обмен заложниками между украинской стороной и террористическими «ДНР» и «ЛНР. Были освобождены из плена боевиков 73 заложника в обмен на 233 человека. На оккупированную территорию Донецкой области было передано 165 человек.

Как минимум 15 человек из преданных в «ДНР» в ходе большого обмена пленными обвиняются властями «республики» сотрудничестве с СБУ. Об этом заявил атаман «ДНР» Александр Захаров на пресс-коференции в «Донецке, информирует svodka.net.

«15 человек из тех военнопленных, кого Республика обменяла в декабре, оказались агентами СБУ. Так сказал на пресс-конференции Александр Захарченко», — процитировал его слова российский советник террориста по имиджу Александр Казаков.

Как сообщалось ранее, 27 декабря 2017 года состоялся обмен заложниками между украинской стороной и террористическими «ДНР» и «ЛНР. Были освобождены из плена боевиков 73 заложника в обмен на 233 человека. На оккупированную территорию Донецкой области было передано 165 человек.

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