Хозяйственный суд Киева разорвал шесть ипотечных договоров, заключенных Национальным банком Украины и компанией "Скорзонера", собственниками которой являются экс-владельца "ПриватБанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. "Буковель" принадлежит бывшим собственникам "ПриватБанка" Фото: bukovel.com Договоры были заключены в октябре 2014 года. Предметом ипотеки является горнолыжный курорт "Буковель".В Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований указано, что компания "Скорзонера" принадлежит экс-владельцам "ПриватБанка" Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.В решении суда отмечается, что Национальный банк мог списать задолженность по рефинансированию со счетов "ПриватБанка" в НБУ, но не сделал этого. Суд пришел к выводу, что после национализации "ПриватБанка" Нацбанк потерял фактический интерес к погашению долга самим банком."То есть имеют место обстоятельства, при которых общее поведение должника и кредитора создает угрозу потери истцом как имущественным поручителем принадлежащего ему на праве собственности имущества, в то время как существует реальная возможность выполнения должником взятых на себя согласно кредитному договору обязательств", – указано в решении.У Нацбанка есть возможность обжаловать решение в течение двадцати дней."ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года.В государственном предприятии "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) 20 июня 2017 года заявили, что базу "Буковель", между прочих активов "ПриватБанка", могут выставить на аукцион для погашения долгов финучреждения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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