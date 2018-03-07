Тодуров отметил, что предварительные договоренности лично с Крысиным не было

"Он попал в нашу клинику с жалобами на боль в сердце. На тот момент, это было начало недели, у нас не было мест в детских палатах. И когда нет мест у взрослых палатах, мы кладем пациентов в детские", - сообщил директор Института сердца Борис Тодуров, передает " Общественное" .

В то же время врач отметил, что предварительно с Крысиным знаком не был и не знал его биографии, а предварительные договоренности лично с ним не имел.

По словам директора Института сердца, 26 февраля, сразу после визита активистов, Юрий Крысин написал заявление об отказе от дальнейшего обследования и оставил медучреждение. Возможность договоренности Юрия Крысина с заведующей детского отделения Ириной Аксеновой директор комментировать отказался. Не захотела с нами общаться и сама Ирина Аксенова.

Как известно, Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушок" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Еремея. Суд решил, что действия Крысина подпадают под ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство), но есть смягчающие обстоятельства: раскаяние и наличие 2 малолетних детей.

Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор суда по Юрий Крысина , участника вооруженного нападения на журналиста Вячеслава Еремея во время евромайдан, в результате которого последний скончался.

26 февраля активисты и добровольцы пришли в детское отделение Института сердца в Киеве, где, как выяснилось, находится соучастник убийства журналиста Вячеслава Еремея в феврале 2014 Юрий Крысин. Там Крысина облили зеленкой .