К сожалению, уроки войны между Украиной и Россией Европа не выучила. Ситуация на европейском континенте будет обостряться, противостояние продлится.

Об этом на своей странице в Facebook написал Роман Бессмертный, экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, прежний посол Украины в Беларуси, информирует svodka.net.

Победа евроскептиков на парламентских выборах в Италии еще раз показала: Европа съезжает с катушек.

Скажу больше: эти выборы стали продолжением процесса умирания Европы. Для Украины это имеет огромное значение. Поскольку в такой ситуации наше государство должно уже сейчас менять и перестраивать свою внешнюю политику.

Очевидно, что сегодня возникло такое явление, как Европа Европ. Первая – это Европа угля и стали, куда относятся Германия, Франция. Вторая – это Европа скандинавская, ориентированная на Великобританию (которая находится в процессе Брексита). Третья – это оливковая Европа, к которой можно отнести Грецию, Италию, Испанию. И четвертая – Центральная Европа, я бы назвал ее молодой. Туда входят молодые демократические государства, возникшие после развала Советского Союза, в том числе Украина.

Читайте: "Будем сильно противодействовать": Трамп пообещал Кремлю сильный ответ

Вот в таком сложном современном формате нам и нужно выстраивать свою внешнюю политику на европейском континенте. Я вижу два основных принципа, на которых эта новая политика должна базироваться:

1. Украина должна быть равноудаленной от всех Европ. Ориентировочно по принципу Великобритании. Кстати, не случайно, что в последние годы наше государство в диалоге с Евросоюзом сравнивают именно с Британией.

2. Украине нужно инициировать общий разговор во всем Центральном регионе. Система двустороннего сотрудничества больше не будет результативной. Если наше государство возьмет курс на сближение, например, с Польшей, то возникнут проблемы с той же Литвой. Какую бы страну мы отдельно не взяли – Румынию, Венгрию, Словакию – обязательно попадем в противоречие. Поэтому Украина должна стать инициатором серьезного диалога во всем регионе, чтобы найти общие ответы на вопросы вопросы безопасности, экономические, гуманитарные.

Читайте: В 25 странах Европы часы в микроволновках и радиоприемниках начали идти медленнее

Выборы в Италии, а еще раньше выборы в Греции, Чехии, Германии показали, что Европа съезжает с катушек. Набирают обороты националистические, праворадикальные течения. К сожалению, уроки войны между Украиной и Россией Европа не выучила. Ситуация на европейском континенте будет обостряться, противостояние продлится.

Поэтому мы должны также думать, как выстроить политику внутри нашего дома. Идя к европейским ценностям, нам вместе предстоит противостоять волне популизма и правого радикализма. И, по моему убеждению, здесь может быть только один рецепт – это здоровый нынешний консерватизм и христианская идея.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира