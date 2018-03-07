Чиновников Запорожской ОГА подозревают в хищении 3,2 млн грн, сообщили в Нацполиции области. Запорожских чиновников подозревают в хищении средств при строительстве детсада на 140 мест (на фото) Фото: Олег Золотоноша / Facebook "Сегодня следователи и оперативники УЗЭ (управление по защите экономики. – "ГОРДОН") проводят обыски в УКС Запорожской ОГА. Вручены сообщения о подозрении должностным лицам УКС", – сообщил он.По словам начальника ГУ Нацполиции в Запорожской области, чиновники подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство детского сада на 140 мест."Этот "архитектурный шедевр" построен за 3,2 млн. гривен", - написал Золотоноша, опубликовав фото недостроенного детсада. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=228064904433693&id=100016905543661 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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