Чиновников Запорожской ОГА подозревают в хищении 3,2 млн грн,
сообщили в Нацполиции области. Запорожских чиновников подозревают в
хищении средств при строительстве детсада на 140 мест (на фото)
Фото: Олег Золотоноша / Facebook "Сегодня следователи и
оперативники УЗЭ (управление по защите
экономики. – "ГОРДОН") проводят обыски в УКС Запорожской
ОГА. Вручены сообщения о подозрении должностным лицам УКС", –
сообщил он.По словам начальника ГУ Нацполиции в Запорожской
области, чиновники подозреваются в хищении бюджетных средств,
выделенных на строительство детского сада на 140 мест."Этот
"архитектурный шедевр" построен за 3,2 млн. гривен", - написал
Золотоноша, опубликовав фото недостроенного детсада.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=228064904433693&id=100016905543661
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