Российскую военную агрессию так и не удалось замаскировать под «гражданскую войну в Украине», «Новороссию» или «самоопределение народов на Донбассе». Креатив безграмотной российской пропаганды может быть выброшен на помойку. Доказательств прямой военной агрессии РФ против государства Украины более чем предостаточно.

Группа «Информационное сопротивление» последовательно развенчивает мифы оккупантов и раскрывает планы Кремля – начиная от задумок проведения гибридных операций, до сил и средств, в них задействованных. Один из последних примеров нашей деятельности – обнародование списков погибших и раненых кадровых военнослужащих ВС РФ летом 2014 года. Фактически за август 2014 года в результате боевых столкновений с подразделениями украинской армии и добробатами потери вооруженных сил РФ составили около 500 военнослужащих убитыми и ранеными. Если быть точными – 103 оккупанта ликвидированы, еще 378 составили санитарные потери. И это не считая тысяч утилизированных российских «отпускников», наемников и местных коллаборантов.

Перед началом вторжения летом 2014 года в 200-километровой зоне возле российско-украинской границы мы фиксировали скопление батальонно-тактических групп из состава соединений ВС РФ численностью до 60 тысяч человек. Российский самодержец на белом глазу несколько раз обещал Западу отвести войска от границы, но этого не сделал.

В качестве гибридных сил на Донбассе уже воевали российские граждане из числа армейских «отпускников», а также наемники, завербованные военкоматами и общественными организациями из РФ, спонсируемыми Кремлем. Помимо них в зоне конфликта уже действовали группы армейского спецназа и сил специальных операций – их потери также зафиксированы в обнародованном группой «ИС» списке.

Успешное наступление украинской армии вынудило Путина задействовать регулярные части ВС РФ. Поначалу их применение ограничивалось артиллерийскими обстрелами пунктов временной дислокации наших подразделений, переброшенных на перекрытие границы, с территории РФ. Также с территории агрессора по украинским самолетам работали средства ПВО и авиация. Незаконные вооруженные формирования так называемых ЛНР и ДНР тогда несли большие потери и уже действительно были разделены.

Кровавая авантюра под названием «Новороссия» оказалась под угрозой. У Путина не оставалось выбора, кроме как вторгнуться в Украину регулярной армией. Тем самым нарушив российское законодательство – дозволение на применение войск за пределами РФ Госдума уже отозвала.

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Отставному подполковнику ФСБ пришлось врать. Лгать искренне и самозабвенно. Лгать собственному электорату и зарубежным коллегам. Самые циничные высказывания Путина сразу становились интернет-мемами – «они заблудились» и «ихтамнет». По поводу российских военных неудач зло шутили, что разбившийся на учениях самолет был «уволен из армии в прошлом году» и не имеет отношения к ВС РФ. В какой-то момент из лжи российского лидера и кремлевской пропаганды образовалась параллельная реальность. И, самое страшное, показалось, что он в нее верит. Но это для несведущих…

Понятное дело, что Кремль и дальше будет открещиваться от российских граждан, дабы скрыть собственные преступления. «Ихтамнеты» из числа наемников или отпускников очень удобны. Их вовлечение в кровавую политику легко оправдать идейными соображениями и широким размахом российской души. Они всегда будут на острие, пушечным мясом. Паспорта и военные билеты у них естественно изымут. А мамке или жене, в случае чего, совсем не обязательно сообщать. Друзья «гробовые» привезут…

Другое дело — кадровые военные, без которых попросту никуда. Это и советники, и инструкторы, и командиры гибридных формирований. Которых сами «гибридные» не очень любят за высокую зарплату и тупое скотство. Их участие Кремль и дальше будет размывать «учениями» и «взрывами складов», дабы не светить собственные преступления.

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