Украина и Литва должны сотрудничать, как в сфере кибербезопасности, так и в вопросах управления средствами, которые выделяет ЕС.

Об этом на инновационный форуме по информационно-коммуникационным технологиям сообщил посол Литвы в Украине Мариус Януконис, передает со ссылкой на .

В частности, по его словам, главной целью Литвы является разработка механизма, с помощью которого будет происходить имплементация.

"Очень часто речь шла о плане Маршала. Украинцы часто спрашивают, какую выгоду будет иметь Литва при сотрудничестве с Украиной, а мы всегда отвечаем, что хотим, чтобы Украина стала успешной страной. Мы таким образом хотим обратить внимание ЕС на Украину и на важность Украины. Финансовых ресурсов у международных доноров довольно, однако нам с Украиной нужно выработать понятный механизм, с помощью которого будет происходить имплементация. Мы сами столкнулись с проблемой того, как управлять средствами, которые ЕС дает. Мы можем рассказать, как помочь Украине участвовать в программах ЕС. Но Украина имеет громадный потенциал, следовательно я призываю искать сотрудничества, в виду того, что угрозы, в частности в сфере кибербезопасности, - общие", - сообщил посол.

Так, план помощи Украине, инициированный литовскими политиками под названием "План Маршалла", был представлен в Сейме Литвы 6 ноября.

Согласно плану, в течение 10 лет, начиная с 2018 года, Украине предлагают выделить 50 млрд евро помощи для поощрения малого и среднего бизнеса. Кроме того, в декабре Украина и Литва подписали ряд документов о двустороннем сотрудничестве.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва будет продолжать санкционную политику в отношении России до тех пор, пока агрессор не покинет оккупированные территории Украины.

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