|Порошенко: более 25 тыс женщин проходят службу в ВСУ
|07.03.2018 17:18
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По его словам, более 9 тыс. служат в воинских частях боевого составаСлужбу в Вооруженных силах Украины в настоящее время проходят более 25 тыс. женщин.
Фото: AFP
Об этом сообщил президент Петр Порошенко в ходе вручения госнаград по случаю предстоящего междунарожных женского дня, трансляцию которого вел телеканал "112 Украина".
"Такого обилия никогда не было. Может, у женщин, как то по-другому болит сердце и они не могут стоять в стороне от этих процессов. Женщины военнослужащие гораздо более дисциплинированы, более ответственные и делают очень ответственное дело обороны украинского государства", - сказал Президент.
По его словам, более 9 тыс. служат в воинских частях боевого состава. В 2017 году договор с ВСУ заключили 2,8 тыс. женщин.
Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко считает, что Вооруженные силы следует укреплять для обеспечения их обороноспособности.
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