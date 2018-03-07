По его словам, более 9 тыс. служат в воинских частях боевого состава

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в ходе вручения госнаград по случаю предстоящего междунарожных женского дня, трансляцию которого вел телеканал "112 Украина" .

"Такого обилия никогда не было. Может, у женщин, как то по-другому болит сердце и они не могут стоять в стороне от этих процессов. Женщины военнослужащие гораздо более дисциплинированы, более ответственные и делают очень ответственное дело обороны украинского государства" , - сказал Президент.

По его словам, более 9 тыс. служат в воинских частях боевого состава. В 2017 году договор с ВСУ заключили 2,8 тыс. женщин.