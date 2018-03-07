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Порошенко: более 25 тыс женщин проходят службу в ВСУ
07.03.2018 17:18
Порошенко: более 25 тыс женщин проходят службу в ВСУ
По его словам, более 9 тыс. служат в воинских частях боевого состава
Службу в Вооруженных силах Украины в настоящее время проходят более 25 тыс. женщин.
Порошенко: более 25 тыс женщин проходят службу в ВСУ Фото: AFP

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в ходе вручения госнаград по случаю предстоящего междунарожных женского дня, трансляцию которого вел телеканал "112 Украина".

"Такого обилия никогда не было. Может, у женщин, как то по-другому болит сердце и они не могут стоять в стороне от этих процессов. Женщины военнослужащие гораздо более дисциплинированы, более ответственные и делают очень ответственное дело обороны украинского государства", - сказал Президент.

По его словам, более 9 тыс. служат в воинских частях боевого состава. В 2017 году договор с ВСУ заключили 2,8 тыс. женщин.

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко считает, что Вооруженные силы следует укреплять для обеспечения их обороноспособности.

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