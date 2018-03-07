Гройсман поручил Минюсту активизировать меры по взысканию штрафа с Газпрома по вердикту арбитража

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение Министерству юстиции Украины активизировать действия по взысканию штрафа с российского газового монополиста "Газпрома" по вердикту Стокгольмского арбитража, а также по решениям украинских судов.

"Позиция Украины в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной. "Газпром" должен выполнять приговор Стокгольмского арбитража, а также выполнять требование антимонопольного органа Украины и решений украинских судов. Сегодня разговаривал о наших действиях в связи с этим с Министром юстиции Украины Павлом Петренко", - цитирует В.Гройсмана пресс-служба Кабмина в четверг.