ПГНК намерена привлечь партнера для выхода на розничный рынок LPG

СП "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) намерена привлечь партнера для выхода на розничный рынок сжиженного газа (LPG), сообщил генеральный директор компании Виктор Гладун в интервью агентству "".

"По данным экспертов (ExPro), в 2017 году наша компания занимала 2,5% украинского рынка LPG. Исходя из новой коммерческой стратегии компании, одной из ближайших целей является привлечение стратегических партнеров для выхода на розничный рынок – реализации конечному потребителю", - сказал он.

В.Гладун также сообщил, что ПГНК намерена увеличить загрузку принадлежащего ей завода по производству LPG за счет закупки сырья на рынке. "Наша команда занимается вопросами дозагрузки завода по производству LPG и увеличения глубины переработки. Завод был построен в 2010 году, введен в эксплуатацию в 2011 из расчетов на объемы добычи, которые были на то время. Сейчас он загружен только на 30% - очевидным решением является закупка сырья на рынке и дозагрузка завода", - отметил руководитель компании.

Как сообщалось, "ПГНК" принадлежит британской нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc.

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