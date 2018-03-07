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Нардеп Рабинович: Публикую последние 63 полета Левочкина и 84 полета Бойко
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07.03.2018 17:25
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Народный депутат, руководитель политической партии "За життя" Вадим
Рабинович выложил документы о полетах нардепов, лидеров фракции
Оппозиционного блока Сергея Левочкина и Юрия Бойко за последнее
время и заявил, что эти данные вместе со стоимостью путешествий
передал в НАБУ и Генпрокуратуру. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Вадим Рабинович: Короче, жизнь у них
удалась... Надеюсь, что сегодня журналисты "Интера" покажут этот
материал в вечерних новостях Фото: Вадим Рабинович / Facebook "С
детства я не люблю ябед... Но с детства привык отвечать задиристым
хулиганам. Эти люди "накапали" на меня в НАБУ, что я летал один раз
чартерным рейсом. На телеканале "Интер" уже 10-й день новости
начинаются с этой "трагической истории", и разные недоумки с мешком
показывают, сколько же стоил этот полет. Они также опубликовали
состав пассажиров самолета", – написал Рабинович.Фамилии
пассажиров некоторых рейсов из списков, которые выложил нардеп, он
убрал "из этических соображений"."Публикую последние 63 полета
Левочкина с бригадой на самых дорогих чартерных рейсах мира.
Последний из них – буквально несколько дней назад на
великолепный горнолыжный курорт Шамбери", – отметил политик и
добавил, что стоимость перелетов Левочкина составляет €3 млн 968
тыс. (129 млн 573 тыс. 600 грн).Рабинович насчитал также 84 полета
Бойко и выложил данные о них."Они потянули на общую сумму 4 млн 116
тыс. евро (!), что по нынешнему курсу НБУ (32,7) составляет 134 млн
593 тыс. 200 грн!" – написал нардеп.Он обратил внимание, что
треть полетов Бойко проходили через Гомель в Москву, и что этим же
маршрутом часто летает народный депутат от Оппозиционного
блока Евгений Бакулин."Там же частенько летает и Бакулин, который у
вас украл "вышки Бойко". Вы прекрасно знаете, что я никогда не был
во власти, не воровал никаких вышек – и все глупости
заканчиваются тем, что на один мой полет приходится по нескольку
сот ваших. Надеюсь, внесенных в декларацию", – заявил
политик.Он посоветовал телеканалу "Интер" показать сюжет об этих
полетах."Короче, жизнь у них удалась... Надеюсь, что сегодня
журналисты "Интера" покажут этот материал в вечерних
новостях – и мешки тащите в эфир с такими деньгами. А все ваши
полеты я отправляю в НАБУ и Генпрокуратуру. Надеюсь, вы успели
внести их в декларацию", – написал Вадим Рабинович.
https://www.facebook.com/vadim.rabinovich.39/posts/863800190456679
О полете Вадима Рабиновича в Женеву заявлял блогер Сергей Наумович,
который опубликовал данные о самолете и о гражданстве
предполагаемых спутников политика на чартерном рейсе.Эту информацию
Наумович обнародовал после того, как Рабинович заявил, что по его
требованию суд в Ницце арестовал имение Левочкина. Политик
утверждает, что одна вилла семьи Левочкиных стоит €40 млн евро, а
вторая – около €10 млн. Он сообщил, что в Украине уже
обратился к представителям Национального антикоррупционного бюро,
Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и других
органов. В пресс-службе Левочкина ответили, что заявление не
соответствует действительности, в
ответ Рабинович опубликовал копии документов из
французского суда, о которых идет речь.Кроме НАБУ, Рабинович
обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить
связи Левочкина с ФСБ.
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