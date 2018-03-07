Народный депутат, руководитель политической партии "За життя" Вадим Рабинович выложил документы о полетах нардепов, лидеров фракции Оппозиционного блока Сергея Левочкина и Юрия Бойко за последнее время и заявил, что эти данные вместе со стоимостью путешествий передал в НАБУ и Генпрокуратуру. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вадим Рабинович: Короче, жизнь у них удалась... Надеюсь, что сегодня журналисты "Интера" покажут этот материал в вечерних новостях Фото: Вадим Рабинович / Facebook "С детства я не люблю ябед... Но с детства привык отвечать задиристым хулиганам. Эти люди "накапали" на меня в НАБУ, что я летал один раз чартерным рейсом. На телеканале "Интер" уже 10-й день новости начинаются с этой "трагической истории", и разные недоумки с мешком показывают, сколько же стоил этот полет. Они также опубликовали состав пассажиров самолета", – написал Рабинович.Фамилии пассажиров некоторых рейсов из списков, которые выложил нардеп, он убрал "из этических соображений"."Публикую последние 63 полета Левочкина с бригадой на самых дорогих чартерных рейсах мира. Последний из них – буквально несколько дней назад на великолепный горнолыжный курорт Шамбери", – отметил политик и добавил, что стоимость перелетов Левочкина составляет €3 млн 968 тыс. (129 млн 573 тыс. 600 грн).Рабинович насчитал также 84 полета Бойко и выложил данные о них."Они потянули на общую сумму 4 млн 116 тыс. евро (!), что по нынешнему курсу НБУ (32,7) составляет 134 млн 593 тыс. 200 грн!" – написал нардеп.Он обратил внимание, что треть полетов Бойко проходили через Гомель в Москву, и что этим же маршрутом часто летает народный депутат от Оппозиционного блока Евгений Бакулин."Там же частенько летает и Бакулин, который у вас украл "вышки Бойко". Вы прекрасно знаете, что я никогда не был во власти, не воровал никаких вышек – и все глупости заканчиваются тем, что на один мой полет приходится по нескольку сот ваших. Надеюсь, внесенных в декларацию", – заявил политик.Он посоветовал телеканалу "Интер" показать сюжет об этих полетах."Короче, жизнь у них удалась... Надеюсь, что сегодня журналисты "Интера" покажут этот материал в вечерних новостях – и мешки тащите в эфир с такими деньгами. А все ваши полеты я отправляю в НАБУ и Генпрокуратуру. Надеюсь, вы успели внести их в декларацию", – написал Вадим Рабинович. https://www.facebook.com/vadim.rabinovich.39/posts/863800190456679 О полете Вадима Рабиновича в Женеву заявлял блогер Сергей Наумович, который опубликовал данные о самолете и о гражданстве предполагаемых спутников политика на чартерном рейсе.Эту информацию Наумович обнародовал после того, как Рабинович заявил, что по его требованию суд в Ницце арестовал имение Левочкина. Политик утверждает, что одна вилла семьи Левочкиных стоит €40 млн евро, а вторая – около €10 млн. Он сообщил, что в Украине уже обратился к представителям Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и других органов. В пресс-службе Левочкина ответили, что заявление не соответствует действительности, в ответ Рабинович опубликовал копии документов из французского суда, о которых идет речь.Кроме НАБУ, Рабинович обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить связи Левочкина с ФСБ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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