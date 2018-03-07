|Анкара возмущена тем, что в Греции на демонстрации сожгли турецкий флаг
|07.03.2018 17:26
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В турецком ведомстве добавили, что ожидают от греческих органов ареста тех, кто сделал такой "отвратительный" актМинистерство иностранных дел Турции осудило сожжение турецкого флага на демонстрации в Греции.
Фото: AP
Об этом говорится в заявлении ведомства, сообщает Daily Sabah.
"Мы решительно осуждаем сожжение нашего флага на демонстрации против Турции, которую организовала расистская политическая партия в Афинах 5 марта", - говорится в заявлении.
В турецком ведомстве добавили, что ожидают от греческих органов ареста тех, кто сделал такой "отвратительный" акт против турецкого флага, и скорейшего привлечения их к ответственности.
Отмечается, что недавно возникло напряжение в отношениях между Турцией и Грецией из-за спорных островов в Эгейском море и аресте двух греческих солдат по обвинению в шпионаже и незаконном пересечении границы в северо-западной провинции Эдирне.
Как ранее сообщал IPress.ua, переговоры о воссоединении разделенного Кипра, которые проводились в Швейцарии под эгидой ООН завершились провалом.
Остров Кипр остается разделенным на две части с 1974 года, когда Турция вторглась на Кипр в ответ на попытку переворота для объединения острова с Грецией.
Остров разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра и признанную в мире Республику Кипр на юге страны.
Лидеры Кипра после года переговоров высказались за объединение в 2016 году.
Кипрский конфликт является основным препятствием для вступления Турции в Европейский Союз из-за отказа Анкары признать Кипр.