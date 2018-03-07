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Анкара возмущена тем, что в Греции на демонстрации сожгли турецкий флаг
07.03.2018 17:26
Анкара возмущена тем, что в Греции на демонстрации сожгли турецкий флаг
В турецком ведомстве добавили, что ожидают от греческих органов ареста тех, кто сделал такой "отвратительный" акт
Министерство иностранных дел Турции осудило сожжение турецкого флага на демонстрации в Греции.
Анкара возмущена тем, что в Греции на демонстрации сожгли турецкий флаг Фото: AP

Об этом говорится в заявлении ведомства, сообщает Daily Sabah

"Мы решительно осуждаем сожжение нашего флага на демонстрации против Турции, которую организовала расистская политическая партия в Афинах 5 марта", - говорится в заявлении.

В турецком ведомстве добавили, что ожидают от греческих органов ареста тех, кто сделал такой "отвратительный" акт против турецкого флага, и скорейшего привлечения их к ответственности. 

Отмечается, что недавно возникло напряжение в отношениях между Турцией и Грецией из-за спорных островов в Эгейском море и аресте двух греческих солдат по обвинению в шпионаже и незаконном пересечении границы в северо-западной провинции Эдирне.

Как ранее сообщал IPress.ua, переговоры о воссоединении разделенного Кипра, которые проводились в Швейцарии под эгидой ООН завершились провалом.

Остров Кипр остается разделенным на две части с 1974 года, когда Турция вторглась на Кипр в ответ на попытку переворота для объединения острова с Грецией.

Остров разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра и признанную в мире Республику Кипр на юге страны.

Лидеры Кипра после года переговоров высказались за объединение в 2016 году.

Кипрский конфликт является основным препятствием для вступления Турции в Европейский Союз из-за отказа Анкары признать Кипр.

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