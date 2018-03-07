Сокращение производства самолетов A380 и A400M затронет 3,7 тыс. сотрудников Airbus

Авиастроительный концерн Airbus подтвердил планы по сокращению выпуска лайнеров модели A380 и военно-транспортных самолетов A400M до соответственно шести и восьми в год к 2020 году.

Указанные меры коснутся порядка 3,7 тыс. сотрудников во Франции, Германии, Великобритании и Испании, говорится в пресс-релизе компании. При этом представители Airbus выразили уверенность, что компания сможет предложить большинству затронутых сотрудников "новые возможности".

Airbus A380 - самый большой пассажирский лайнер в мире, такие самолеты обычно рассчитаны на три класса пассажиров и перевозят в среднем около 525 человек. Однако в варианте, полностью оборудованном под эконом-класс, A380 может вместить до 853 человек. Его цена по прейскуранту (авиакомпании обычно согласовывают дополнительные скидки при закупках) - около $400 млн.

Акции Airbus на торгах в Париже в среду подешевели на 0,1%. С начала года капитализация компании выросла на 16%, до 74,45 млрд евро.