В Австралии женщина-электрик Брайди Маро, прибыв в дом клиентов по вызову, нашла в нем гигантского питона. Длина змеи достигала восьми метров. К моменту, когда ее удалось поймать, она успела проглотить домашнего кота. Об этом пишет The Business Insider .

Маро извлекла питона голыми руками из-под дома клиента, где чинила проводку. Оказалось, что женщина в прошлом 15 лет проработала в приюте для животных.