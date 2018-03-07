|В Австралии женщина-электрик поймала питона, проглотившего кота
|07.03.2018 17:31
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В Австралии женщина-электрик Брайди Маро, прибыв в дом клиентов по вызову, нашла в нем гигантского питона. Длина змеи достигала восьми метров. К моменту, когда ее удалось поймать, она успела проглотить домашнего кота. Об этом пишет The Business Insider.
Маро извлекла питона голыми руками из-под дома клиента, где чинила проводку. Оказалось, что женщина в прошлом 15 лет проработала в приюте для животных.
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