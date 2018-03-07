В Сети были опубликованы рендеры флагмана LG G7, составленные с учетом последних утечек о смартфоне. Изображения демонстрируют гаджет с «монобровью» наподобие той, которую получил iPhone X. Также устройство имеет экран практически во всю лицевую панель.

Рендеры обнародовали сайт Technobuffalo и дизайнер @VenyaGeskin1. Составлены они были с учетом последних утечек, информирует svodka.net.

В «вырезе» вверху экрана расположены фронтальная камера и датчики. Диагональ дисплея будет 6 дюймов, а дозволение — 3120×1440 пикселей.

Также гаджет вероятно оснастят двойной камерой с разрешением 16+16 Мп с дополнительным широкоугольным модулем и процессор Snapdragon 845.

Объем оперативной памяти составит от 4 до 6 ГБ, а встроенной — от 64 до 128 ГБ.

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