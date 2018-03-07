В среду, 7 марта, по ходатайству Одесской местной прокуратуры № 2 взяли под стражу 25-летнего подозреваемого в жестоком убийстве женщины - ей перерезали горло и отрезали голову. Об этом сообщили в областной прокуратуре, передает со ссылкой на .

"Из квартиры потерпевшей исчезли ювелирные украшения и деньги. После задержания гражданин напал на полицейского с ножом и нанес ему несколько порезов", - говорится в сообщении.

За содеянное подозреваемому грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

В своей квартире на ул. Средней, 41, в Одессе 27 февраля около одиннадцати вечера нашли обезглавленное тело 29-летней Анны Ергиевой. Сутки не выходила на связь, родные стали ее искать. Женщина лежала в залитой кровью комнате. Место, где была голова, было прикрыто полотенцем. Рядом - ключи от квартиры и тревожная кнопка сигнализации. Анна не успела ее нажать. По подозрению в убийстве задержали 25-летнего мужчину. С Анной учился в одной школе. Работает поваром-сушистом в одном из местных заведений.

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