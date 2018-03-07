|Посол: Украинские венгры имеют право получать венгерские паспорта
|07.03.2018 17:34
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Посол подчеркнул, что практика двойного гражданства абсолютно приемлема в ЕвросоюзеПосол Венгрии в Украине Эрно Кешкень считает, что выдача венгерских паспортов украинским венграм не нарушают законов.
Фото: mukachevo.net
Он заявил, что венгры, независимо от места проживания, имеют полное право на венгерское гражданство.
"Жители Закарпатья, которые относятся к венгерскому нацменьшинству, не виноваты в том, что границы в истории много раз менялись. Они веками были гражданами исторической Венгрии", - заявил посол в интервью "Украинских новостей".
"Если венгры живут в Австралии, США, в любой другой стране, но у них есть венгерские корни, они или их предки жили на территории Венгрии - они имеют моральное право на наше гражданство", - убежден Эрно Кешкень.
О запрете на двойное гражданство, прописанном в украинском законодательстве, то Киеву стоит подумать о том, чтобы отказаться от этой нормы. В Евросоюзе, подчеркнул Кешкень, практика двойного гражданства является абсолютно приемлемой и довольно распространенной.
"Если Украина приближается к Евросоюзу, вероятно, она подумает об этом в будущем, я не исключаю этот вариант, и в дальнейшем позволит иметь двойное гражданство. Ничего страшного в этом нет", - заявил Кешкень.
Напомним, что суд венгерского пограничного города Ниредьгаза вынес решение по уголовному делу о фальсификации документов для получения гражданства Венгрии по упрощенной процедуре. На скамье подсудимых оказались 192 человека, в основном из Украины и Беларуси, которые получили паспорт и гражданство незаконным путем, ведь не владеют венгерским языком.