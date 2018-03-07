Посол подчеркнул, что практика двойного гражданства абсолютно приемлема в Евросоюзе

Он заявил, что венгры, независимо от места проживания, имеют полное право на венгерское гражданство.

"Жители Закарпатья, которые относятся к венгерскому нацменьшинству, не виноваты в том, что границы в истории много раз менялись. Они веками были гражданами исторической Венгрии" , - заявил посол в интервью "Украинских новостей" .

"Если венгры живут в Австралии, США, в любой другой стране, но у них есть венгерские корни, они или их предки жили на территории Венгрии - они имеют моральное право на наше гражданство" , - убежден Эрно Кешкень.

О запрете на двойное гражданство, прописанном в украинском законодательстве, то Киеву стоит подумать о том, чтобы отказаться от этой нормы. В Евросоюзе, подчеркнул Кешкень, практика двойного гражданства является абсолютно приемлемой и довольно распространенной.

"Если Украина приближается к Евросоюзу, вероятно, она подумает об этом в будущем, я не исключаю этот вариант, и в дальнейшем позволит иметь двойное гражданство. Ничего страшного в этом нет" , - заявил Кешкень.