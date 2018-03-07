С приближением дня голосования усиливается традиционный жанр «Ой, я тут видел(а) кандидата (такого-то) в телевизоре, он так здорово прошелся по власти, пойду, пожалуй, за него проголосую».

Жанр этот постоянно проявляется перед каждыми выборами и, разумеется, не имеет никаких политических последствий. Например, перед выборами Госдумы 2016 года по телевизору активно выступал Мальцев, который гораздо жестче критиковал Путина напрямую, чем нынешние (нынешние вообще ссут как огня что-то лично о Путине сказать), призывал к его импичменту и т.д. И что? Да ничего. Партия, по списку которой шел Мальцев, получила один из худших результатов оппозиционных партий в истории.

Почему этот жанр не работает? Потому что работает только многолетняя системная политическая деятельность. Чтобы вырастить реального оппонента власти — Навального, потребовалось десять лет, тонны громких антикоррупционных расследований против высшего чиновничества, создание мощнейшей медиа-сети в интернете, сети реальных постоянно действующих штабов в регионах (я говорю о реальных оппозиционных штабах, день и ночь занимающихся агитацией между народных масс под постоянным полицейским прессингом, а не о найме обычных полит-прохиндеев, чья функция ограничивается организацией в регион визитов начальства).

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Если в отсутствие системной политической деятельности вы что-то там даже скажете такое по ТВ — что Сталин был плохой и т.п. (обязательно Сталин, ни в коем случае не Путин, а лучше вообще Иоанн Грозный) — то никому от этого не будет ни жарко, ни холодно. Многократно проверено электроникой.

Поэтому, уважаемые некоторые мои френды, ну что вы ей-Богу как будто первый раз замужем. Не ведитесь.

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