"Укргазвыдобування" поражено активностью пользования зарядкой для электромобилей на ее АЗС в Харькове

ПАО "Укргазвыдобування" поражено тем, насколько активно владельцы электромобилей пользуются первым зарядным устройством, установленным на АЗС компании в Харькове.

"За три месяца (с момента установки электрозаправочного модуля) электрокары здесь заряжались 1380 раз! А это означает, что около 15 клиентов ежедневно выбирают для электрозаправки эту АЗС "Укргазвыдобування". Учитывая спрос и тенденции рынка, в 2018 году запланирована установка электрозарядных устройств на большинстве АЗС "Укргазвыдобування", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Укргазвыдобування" эксплуатирует сеть из 19 АЗС в Харькове и Харьковской области.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.