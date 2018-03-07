Украина ведет переговоры с Европейской комиссией по увеличению суммы макрофинансовой помощи. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте Министерства финансов.

По словам главы Минфина Александра Данилюка, в этом вопросе нужно учитывать позиции обеих сторон.

"Здесь есть две стороны. С одной стороны, макрофинансовая помощь должна соответствовать нашим потребностям. Мы рассчитали сумму и вышли на 1,8 миллиарда евро. С другой стороны, мы также не можем не учитывать возможности Евросоюза. Всегда есть позиции двух сторон. Работа продолжается. Но пока речь идет о сумме около миллиарда евро", - заявил Данилюк.

Также было отмечено, что в настоящее время стороны обсуждают условия новой программы, в которую могут войти невыполненные условия предыдущей программы. В частности, решение проблемы с проверкой электронных деклараций.

Напомним, именно срыв этого условия привел в прошлом году к неполучению третьего транша от ЕС в размере 600 миллионов евро.

Как сообщал svodka.net, глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Еврокомиссия готовит предложение Украине о начале новой макрофинансовой помощи объемом 1 миллиард евро .

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