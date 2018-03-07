В свое время Владимир Владимирович сказал, что «предатели сами загнутся», а 30 сребреников «колом встанут у них в горле». И представьте себе, прежний офицер СВР Сергей Третьяков буквально подавился мясом. А бывшего дипломата Евгения Тодорова ударило током

Нет у меня никаких симпатий к Сергею Скрипалю. Осудили его за шпионаж. Секреты он продавал за хорошие деньги – какие могут быть симпатии? Делать из таких людей борцов за свободу и врагов режима – это пошло и глупо. Скрипаль – плохой человек. Но за свои поступки он уже был приговорен к серьезному сроку. Он отбыл, сколько положено, пока его не обменяли на шпионов конкурирующей фирмы. Так или иначе, он свою вину искупил. Никакого иного наказания ему не полагается. Его не должны судить за тоже преступление каким-то новым судом. И тем более Скрипаль не заслуживает расправы без суда, информирует svodka.net.

Бывают ситуации, когда такие расправы понятны с точки зрения некоей высшей справедливости. Как Израиль последовательно уничтожал всех, кто устроили бойню в олимпийской деревне в Мюнхене. Тех людей просто невозможно было осудить и наказать обычным порядком и против них провели операцию возмездия. Это неправильно, но это по-человечески понятно. А что Скрипаль? Все обстоятельства нам пока неизвестны, но сомнений в том, что это именно покушение – практически нет. А на вопрос «кому выгодно» нет и никакого другого ответа, кроме наших чекистов. Нелепо объяснять это провокацией, приуроченной к выборам. Ну, допустим, враги России убили бывшего шпиона – и что?

Народ после этого вместо Путина за Сурайкина проголосует? Или поддержит бойкот? В свое время Владимир Владимирович сказал, что «предатели сами загнутся», а 30 сребреников «колом встанут у них в горле». И представьте себе, прежний офицер СВР Сергей Третьяков буквально подавился мясом. А бывшего дипломата Евгения Тодорова ударило током. А полковник Александр Потеев тоже неожиданно преставился, хотя как будто не собирался пока на тот свет. Нами правят чекисты, а у них свой кодекс чести.

Лучше быть настоящим врагом режима, борцом за демократию и тому подобное, чем перебежчиком и предателем корпорации. Корпорация таких вещей не забывает и по возможности мстит. И нам может быть вовсе не жалко всех этих незадачливых шпионов и перебежчиков, но такой метод – отлично характеризует соратников Путина и его самого. Они могут быть жестокими и демонстративными. Он может показывать мультики про супероружие, а они могут насыпать кому-нибудь полония или фентанила. Это просто разные части общего плана. И если это как-то и связано с выборами, то лишь потому, что показывает, что здесь у власти крутые парни и просто так они власть не отдадут.

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