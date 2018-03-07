

После паузы, продлившейся три года, эта старейшая в Швейцарии и в мире АЭС снова начнет поставлять электричество.

(Keystone)

Швейцарский энергетический концерн «Axpo» намерен до конца марта 2018 года снова запустить АЭС «Бецнау-1». Основанием для этого стало решение национального надзорного органа в области обеспечения безопасности атомных реакторов «ENSI».

По его мнению, несмотря на отдельные недостатки, атомная станция соответствует всем нормам и стандартам. Противники атомной энергии и представители партии «Зелёных» резко критикуют это решение. После паузы, продлившейся три года, эта старейшая в Швейцарии и в мире АЭС (построена в 1969 году) снова начнет поставлять электричество.

По словам главы компании «Axpo» Эндрю Вало (Andrew Walo) все проведенные тесты и проверки показали, что имеющиеся недостатки носят внешний конструкционный характер, никак не отражаясь на условиях генерирования электрической энергии. Он подчеркнул, что весь комплекс работ по определению степени готовности станции к нормальной деятельности оказался очень сложным и затратным как по времени, так и по ресурсам.

Участие в нем приняли более четырех десятков экспертов и специалистов, общая стоимость проведенных экспертиз составила 350 млн франков. В настоящее время, подчеркнул Эндрю Вало, компания «Axpo» исходит из того, что станция проработает в штатном режиме до 2030 года.

С точки зрения швейцарского отделения организации «Greenpeace» день, когда было принято решение о повторном запуске станции «Бецнау-1», является «черным днем для ядерной безопасности страны». Экологическая организация указала, что подвергнет мотивировочную часть решения «ENSI» углубленному анализу. Речь, идет, в частности, о найденных в структуре внешней оболочки реактора вкраплений диоксида алюминия.

По мнению «ENSI», они никоим образом не влияют на условия работы реактора и не понижают его безопасности. Это подтвердил глава данной структуры Ханс Ваннер (Hans Wanner). Напомним, что в 2015 году швейцарский надзорный орган в области обеспечения безопасности атомных реакторов «ENSI» потребовал от компании «Axpo» оценить влияние элементов диоксида алюминия на ситуацию в области обеспечения безопасной работы реактора — отсюда и трехлетняя пауза в работе АЭС.



Подготовил: Игорь Петров, SDA-ATS

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