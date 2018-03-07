|Неймовіно схожі: Ольга Фреймут похизувалася мамою і сестрою (ФОТО)
|07.03.2018 17:40
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Відома телеведуча Ольга Фреймут напередодні презентувала свою нову другу книгу, яку цього разу написала для дітей. Книга "Кажан Жан" стала першою у новоствореному видавництві зірки і підтримати її на прем'єру прийшла вся родина, зокрема сестра з донькою та мама Ольги Фреймут.
"Вагітна Дунею я дуже багато писала. І цю книжку написала зненацька, по дорозі у Сорренто (Італія). Саме тоді згадала, як моя похресниця Габріель якось попросила розповісти їй казку про кажана. Я здивувалася, бо завжди побоювалася цих літаючих чортенят. Але коли вимовила перше речення, то одразу зрозуміла, що Хтось Невидимий диктує мені історію. Свою книжку я присвячую моїм трьом кажанятам: Валерію – Жану, Златі – Мишані, Євдокії – Леті", - поділилась Ольга.
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