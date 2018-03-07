|
Гройсман поручил Минюсту активизировать меры по взысканию штрафа с "Газпрома" по вердикту Стокгольмского арбитража
|
07.03.2018 17:41
|
Позиция Украины в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и
последовательной, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Гройсман: За
невыполнение обязательств российский монополист должен нести
жесткую ответственность Фото: kmu.gov.ua "Позиция Украины в
ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной.
"Газпром" должен выполнять приговор Стокгольмского арбитража и
также выполнять требование антимонопольного органа Украины и
решения украинских судов. Сегодня разговаривал о наших действиях в
связи с этим с министром юстиции Украины Павлом Петренко", –
заявил Гройсман.Нужно объединить усилия, чтобы заставить "Газпром"
выполнять все свои обязательства, отметил он."За невыполнение
обязательств российский монополист должен нести жесткую
ответственность", – подчеркнул премьер-министр.Он напомнил,
что разбирательства "Нафтогазу" и "Газпрома" в Стокгольмском
арбитраже обусловили ряд решений антимонопольных органов Евросоюза
и Украины. В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины
(АМКУ) оштрафовал "Газпром" на 86 млрд грн за злоупотребление
монопольным положением на рынке природного газа в Украине. Из-за
пени за год сумма удвоилась.В сообщении говорится, что
исполнительное производство по этому делу ведет Департамент
государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины.
Он должен взыскать с "Газпрома" 171,932 млрд грн. Уже
начат процесс описания и ареста украинских активов компании. Речь
идет об имуществе компаний "Газпромсбыт Украина" и
"Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной
системы Украины", а также ценных бумагах ПАО "Институт
ЮЖНИИГИПРОГАЗ" и АО "Газтранзит".В пресс-службе Кабмина отмечают,
что компания "Украинская экспертная группа" оценила стоимость
акций АО "Газтранзит" в 630,748 млн грн. Их нужно продать на
открытых аукционах, говорится в сообщении.В январе 2016 года
АМКУ признал "Газпром" монополистом на украинском рынке
транзита газа и назначил штраф в размере 85,966 млрд грн.
"Газпром" обжаловал это решение, но суды всех инстанций, в том
числе высший Суд Украины, подтвердили правоту АМКУ.28 февраля 2018
года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить
"Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов
газа для транзита. В результате двух арбитражных споров между
компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской
стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта
стало известно, что "Газпром" вернул "Нафтогазу" деньги,
которые получил в счет оплаты мартовских поставок газа. В
российской компании также сообщили, что не будут поставлять газ в
Украину.В "Нафтогазі" заявили, что намерены требовать от
"Газпрома" компенсации убытков, так эти действия нарушают
декабрьское решение Стокгольмского арбитража по контракту на
поставку газа.5 марта "Газпром" официально направил
уведомление в "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения
контрактов через Стокгольмский арбитраж на поставку и
транзит газа.Заместитель председателя правления "Газпрома"
Александр Медведев сообщил вчера, что решение арбитража по
контракту на поставку газа компания уже обжаловала, а по
разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца
марта.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира