Позиция Украины в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гройсман: За невыполнение обязательств российский монополист должен нести жесткую ответственность Фото: kmu.gov.ua "Позиция Украины в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной. "Газпром" должен выполнять приговор Стокгольмского арбитража и также выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов. Сегодня разговаривал о наших действиях в связи с этим с министром юстиции Украины Павлом Петренко", – заявил Гройсман.Нужно объединить усилия, чтобы заставить "Газпром" выполнять все свои обязательства, отметил он."За невыполнение обязательств российский монополист должен нести жесткую ответственность", – подчеркнул премьер-министр.Он напомнил, что разбирательства "Нафтогазу" и "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже обусловили ряд решений антимонопольных органов Евросоюза и Украины. В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал "Газпром" на 86 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке природного газа в Украине. Из-за пени за год сумма удвоилась.В сообщении говорится, что исполнительное производство по этому делу ведет Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины. Он должен взыскать с "Газпрома" 171,932 млрд грн. Уже начат процесс описания и ареста украинских активов компании. Речь идет об имуществе компаний "Газпромсбыт Украина" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также ценных бумагах ПАО "Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ" и АО "Газтранзит".В пресс-службе Кабмина отмечают, что компания "Украинская экспертная группа" оценила стоимость акций АО "Газтранзит" в 630,748 млн грн. Их нужно продать на открытых аукционах, говорится в сообщении.В январе 2016 года АМКУ признал "Газпром" монополистом на украинском рынке транзита газа и назначил штраф в размере 85,966 млрд грн. "Газпром" обжаловал это решение, но суды всех инстанций, в том числе высший Суд Украины, подтвердили правоту АМКУ.28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что "Газпром" вернул "Нафтогазу" деньги, которые получил в счет оплаты мартовских поставок газа. В российской компании также сообщили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков, так эти действия нарушают декабрьское решение Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа.5 марта "Газпром" официально направил уведомление в "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж на поставку и транзит газа.Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил вчера, что решение арбитража по контракту на поставку газа компания уже обжаловала, а по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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