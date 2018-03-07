|Электронные часы в 25 странах Европы начали отставать от реального времени
|07.03.2018 17:42
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Дело в том, что цифровые часы, вмонтированные в технике, используют частоту энергетической сетиЭлектронные часы, встроенные в бытовую технику, замедлились по всей Европе: с середины января они начали отставать от реального времени на 6 минут.
Фото: dalogo/ Shutterstock.com
Об этом сообщает TVN 24.
В последнее время жители Европы начали замечать, что часы, встроенные в радиоприемники, духовки и микроволновые печи, стали идти медленнее. Как выяснилось, это явление не единичное, а имеет общеевропейский масштаб. С середины января остановка в показе реального времени составила 6 минут и охватила 25 европейских стран.
Дело в том, что цифровые часы, вмонтированные в технике, используют частоту энергетической сети. Эта сеть в Европе работает на стабильной частоте 50 герц или 50 циклов в секунду. Цифровые часы, отсчитывая эти циклы, точно настраивают свой показ времени. Однако когда частота падает в течение длительного времени, возникают проблемы.
ENTSOE, европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии, сообщила, что с середины января этого года в районе от Испании до Турции и от Нидерландов до Польши зафиксировано непрерывное отклонение от частоты в 50 герц. Это связано с нехваткой необходимой энергии.
Нехватка энергии сейчас составляет 113 гигаватт-часов. Такого отклонения раньше никогда не случалось.
ENTSOE считает, что сбой возник из-за проблем в контрольном блоке SMM (Сербия, Македония, Черногория), а конкретно - в Косово и Сербии.
Напомним, стрелки часов Судного дня (Doomsday Clock) - символического хронометра, который отражает осуществление ядерного катаклизма, - переведены на минуту вперед.