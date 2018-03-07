Суд дал дозволение на заочное расследование в отношении Курченко

Печерский райсуд Киева, удовлетворив ходатайство Генеральной прокуратуры Украины, предоставил согласие на проведение специального досудебного расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Следственный судья Печерского райсуда Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и предоставил дозволение на проведение специального досудебного расследования в отношении Курченко С.В. В частности, Генпрокуратура получила согласие на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению С.Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и отдельно тяжких преступлений", - написала Л.Сарган на своей страничке в "Фейсбук" в среду.

В обнародованной ею информации отмечается, что С.Курченко инкриминируются 10 эпизодов преступной деятельности.

"Причиненные преступной организацией убытки, активным участником которой является Курченко С.В., достигают более 14 млрд грн", - отметила Л.Сарган.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что уже в текущем 2018 году начнутся заочные судебные процессы над бывшими высокопоставленными руководителями государства времен президентства Виктора Януковича, а также над С.Курченко. При этом он отметил, что ожидает по нему решения суда с января 2017 года. "Мы надеемся получить ответ от суда (о возможности заочного осуждения – ИФ), это даст нам возможность передачи в суд по сути и этого дела", - сказал генпрокурор.

Прокуратура Одесской области 30 мая 2017 года согласовала и направила С.Курченко уведомление о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем.

Генеральная прокуратура Украины 29 июня 2017 года уведомила, что составила письменное уведомление о подозрении С.Курченко и направила его по месту его регистрации.

Согласно сообщению, С.Курченко подозревается в создании, обеспечении деятельности и руководстве преступной организации, целью которой было совершение тяжких и отдельно тяжких преступлений и участии в преступлениях указанной организации в период с января 2010 года по февраль 2014 года.

Обвинение касается преступного завладения имуществом государственных и частных организаций (Национального банка Украины, ПАО "Укрнафта", ПАО "Укргазвыдобування". ПАО "Реал Банк", ПАО "Брокбизнесбанк" и других) путем злоупотреблений полномочиями должностных лиц и служебного подлога документов с дальнейшим отмыванием доходов, полученных преступным путем.